Сегодня доллар может снизиться до 67-67,7 рубля

Сегодня доллар США может скорректироваться в область 67-67,5 рубля, учитывая рост цен на нефть марки BRENT к 50 долл. за баррель и азиатских фондовых индексов. Индекс Nikkey 225 растет более чем на 6%, а Shanghai Composite – более чем на 2%, что связано с усилением надзора за валютными операциями в Шанхае и провинции Гуандун, а также повышением резервных требований для юаневых форвардов с 15 октября. Первое действие является ограничением на движение капитала, второе - рыночным инструментом, который, по мнению Народного банка Китая, повысит затратность спекулятивных операций.

Итак, сегодня российская валюта наверняка отыграет улучшение внешнего фона и будет консолидироваться, учитывая отсутствие значимой макроэкономической статистики из США. Внутренние факторы – низкая однодневная ставка межбанковского кредитования и обсуждение параметров бюджета на 2016 год пока не играют существенной роли в ценообразовании рублевых курсов.