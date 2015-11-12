Сегодня доллар может скорректироваться ниже 65 рублей

Компания EXNESS сообщает, что вчера в отсутствие торгов на американских площадках спекулянты попробовали продавить цены на нефть марки BRENT ниже уровня в 46,5 долл. за баррель, в результате чего доллар влетел до 65,45 рублей. Сейчас цены на нефть корректируются в область 47 долл. за баррель, позволяя надеяться на коррекцию доллара к 65 рублям.

Если вечерние данные по запасам нефти в США от Минэнерго окажутся ниже оценок Американского института нефти (то есть запасы за прошлую неделю вырастут менее чем на 6,3 млн. баррелей), то цены на нефть марки BRENT могут вырасти выше 48 долл. за баррель (а доллар снизиться до 64,5 рублей).

Все остальные факторы – словесные интервенции, макростатистика, ставки межбанковского кредитования отходят на второй план.

Все же отметим, что рублю не следует бояться в декабре погашений российским корпоративным сектором внешних долгов (в размере 22,6 млрд долл.). По оценкам ЦБ РФ, половина долга приходится на внутригрупповые платежи среди 30-и крупнейших компаний. Кроме того, в запасе у регулятора есть мощный козырь – возможность возобновления аукционов годового валютного РЕПО.