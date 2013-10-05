«… это будут поздние сорта, а именно: антоновка и осеннее полосатое».
(Владимир Солоухин «Дом и сад»)
«Оно» на Яндекс.Фотках
Я знаю мало названий яблок. Антоновка, конечно. Белый налив ещё. Он у нас первым созревает.
«И это даже своя фотка» на Яндекс.Фотках
Но на даче сохранились карточки с названиями, которые дед делал для выставки. В его время каждую осень в посёлке проводилась выставка даров природы. В беседке у пруда. Сейчас пруд безнадёжно зарос тиной. А вместо беседки стоит особняк, окружённый высоким забором.
Дальше в рассказе, из которого цитата, речь о том, что летние сорта яблок лучше осенних. Потому что осенью на даче уже не так хорошо, как летом. Это точно. Особенно если вместо бабьего лета наступает зима. Зато осенние сорта дольше хранятся. В холодильнике могут до февраля лежать.
Перечитываю рассказ – и вспоминаю, что у деда на карточке тоже осеннее полосатое было. Или, может быть, летнее полосатое? И такой сорт, оказывается, есть. Интересно, на участке растёт? Там есть два сорта каких-то красных полосатых яблок. Один даже привит на это же дерево с белым наливом. Жалко на фотке не видно. И созревает одновременно. Ещё до яблочного спаса. Мама считала, что раньше есть нельзя. А я ем.
«Это тоже с Яндекса» на Яндекс.Фотках
А вы какие яблоки любите? Или, может быть, предпочитаете пирог с яблоками? Или варенье? Когда-то сама пекла пирог с яблоками по бабушкиному рецепту. А сейчас я адепт здорового питания. Одно время из сладостей ела только горький шоколад. Сейчас, правда, дала слабинку. Но яблоки предпочитаю в натуральном виде.
Комментарии 14
а еще из ягод разных: малина, рябина, калина, сливы, смородина
Кальвадос мне не нравится, вино не пью даже виноградное, не то что яблочное.
Предпочитаю яблоки в пироге или в виде джема-варенья на хлеб с маслом.
Остальные члены семьи хрустят антоновками в любое время года. красные сорта не любят.
Но тогда у автора может возникнуть вопрос: а он здесь нужен? Когда и без него идёт такая милая беседа?
Антоновке ещё доходить надо. А полосатые уже готовы. Я пирогов давно не ела - но мне кажется, эти красные сорта, они такие сладкие, они сами по себе ничуть не хуже ...