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Осеннее полосатое

05.10.2013 14:03 14 1 372 просмотра
«… это будут поздние сорта, а именно: антоновка и осеннее полосатое».
(Владимир Солоухин «Дом и сад»)


«Оно» на Яндекс.Фотках

Я знаю мало названий яблок. Антоновка, конечно. Белый налив ещё. Он у нас первым созревает.


«И это даже своя фотка» на Яндекс.Фотках

Но на даче сохранились карточки с названиями, которые дед делал для выставки. В его время каждую осень в посёлке проводилась выставка даров природы. В беседке у пруда. Сейчас пруд безнадёжно зарос тиной. А вместо беседки стоит особняк, окружённый высоким забором.

Дальше в рассказе, из которого цитата, речь о том, что летние сорта яблок лучше осенних. Потому что осенью на даче уже не так хорошо, как летом. Это точно. Особенно если вместо бабьего лета наступает зима. Зато осенние сорта дольше хранятся. В холодильнике могут до февраля лежать.

Перечитываю рассказ – и вспоминаю, что у деда на карточке тоже осеннее полосатое было. Или, может быть, летнее полосатое? И такой сорт, оказывается, есть. Интересно, на участке растёт? Там есть два сорта каких-то красных полосатых яблок. Один даже привит на это же дерево с белым наливом. Жалко на фотке не видно. И созревает одновременно. Ещё до яблочного спаса. Мама считала, что раньше есть нельзя. А я ем.


«Это тоже с Яндекса» на Яндекс.Фотках

А вы какие яблоки любите? Или, может быть, предпочитаете пирог с яблоками? Или варенье? Когда-то сама пекла пирог с яблоками по бабушкиному рецепту. А сейчас я адепт здорового питания. Одно время из сладостей ела только горький шоколад. Сейчас, правда, дала слабинку. Но яблоки предпочитаю в натуральном виде.

Комментарии 14

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
На кальвадос их!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
эх, было время когда сотнями литров вино яблочное делал smile:drink:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Плодово-выгодное!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D
а еще из ягод разных: малина, рябина, калина, сливы, смородина smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Пробовал ежевичное - очень даже ничего было!)))
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: не было у меня столько ежевики. Был всего один куст её - правда ремонтантная smile:thumbsup: выйдешь осенью из дому сорвешь сизую ягодку и хорошо smile:thumbsup:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Особенно хороша дикая южная - у нее особый аромат!
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: не имел счастья пробовать, поэтому поверю вам на слово
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В этом году действительно много яблок.
Кальвадос мне не нравится, вино не пью даже виноградное, не то что яблочное.
Предпочитаю яблоки в пироге или в виде джема-варенья на хлеб с маслом.

Остальные члены семьи хрустят антоновками в любое время года. красные сорта не любят.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Пироги с яблоками - запах детства!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот читаю в рекомендациях: надо создать вокруг своего блога общину. Типа чтобы не только автор с читателями общался, но и читатели между собой. smile:)
Но тогда у автора может возникнуть вопрос: а он здесь нужен? Когда и без него идёт такая милая беседа? smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ну не было бы фотки с яблоками -кто бы про пироги и вина вспомнил? smile:scratch:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, какие у Вас яблочки!!! Какое замечательное наследство дедушка оставил! Мне на картинках все сорта нравятся. А какие потрясающие пироги с яблоками пекла моя мама!...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот только что оттуда. Проверила, как там наследство. smile;)
Антоновке ещё доходить надо. А полосатые уже готовы. Я пирогов давно не ела - но мне кажется, эти красные сорта, они такие сладкие, они сами по себе ничуть не хуже ... smile:)
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