Сторонники великой недвижимии не унимаются. и приходится, в чем то повторяться.все эти пляски вокруг снижения кредитной ставки, это не более, чем рекламная тема сторонников кирпича.все ставки, которые ниже ставки ЦБ, есть предмет сговора строителя с банком. строитель, доплачивает банку, из средств, ранее вложенных в цену объекта.размер ипотечной ставки, на нашем рынке недвижимости, не влияет на объем спроса и цены недвижимости!ну сколько можно перетирать эту рекламную тему?повторяю... цены кирпича, в свое время. залетели вверх, без учета всех иных макроэкономических показателей, в т.ч. и размера кредитной ставки. это была эмоциональная фин. пирамида, которую на на начальной стадии, разогнал отложенный спрос из 90 х гг и полученный нашим населением. в первый раз в жизни, доступ к кредитам.население тарилась кирпичом, без оглядки на все эти ставки! и затарилось. а товар "кирпич", замены не требует. этот товар, один раз купил - все жизнь им пользуешься.лично я, не знаю ни одного человека, который бы в эпоху кирпичного бума, нуждался в кирпиче и не купил его. только потому. что была большая кредитная ставка.население, но ждало снижения ставки, а придумывало массу трюков, что бы зацепиться за кирпич, любой ценой.покупатели привлекали дополнительных созаемщиков, подделывали справки о доходах, всовывали первоначальный взнос в цену объекта... а в худшем случае. брали, без разбора то, на что кредит одобрят.потребность населения в кирпиче, уже в основе своей - реализована. а второй, третий кирпич, теперь не нужен даже тем. кто раньше о нем мечтал, потому что он разочаровал народ, как средство вложения средств.да и личная потребность в кирпиче, "для себя", в нашей стране, была очень своеобразная.во многом, эта потребность, была вызвана, не личной. в прямом смысле этого слова, потребностью - человеку жить негде, а тем, что в этой "потребности личной". была заложена жажда наживы и приумножения своего богатства, через вложение средств в покупку массы квадратных метров, для себя.недвижимость. покупалась по принципу - метров много не бывает. потому что эти метры, всегда дорожают!поэтому, даже и личная потребность, сегодня заметно поскромнела. ведь например, многие могут купить солидное, знатное авто, но этого люди не делают, потому что они понимают, что это действительно, только для себя, а заработать на этом - невозможно.о том, что необходимые потребности для себя, у нас. уже реализованы, говорит цифра 25 м2 на душу населения.сегодня, кирпич для себя, нужен той категории населения. которая находится за чертой бедности. 20 -27 млн. человек. но эти люди, по сегодняшним ценам, не смогут купить. даже при беспроцентной рассрочки.ни и куда, к кому и к чему. теперь приставлять эту пониженную ипотечную ставку? все эти ставочки и скидочки процентные, сегодня для рынка недвижимости, как собаке пятая нога!помнится в прошлом году, Греф призывал брать ипотеку, потому что, по его словам. когда ипотека еще подешевеет, то цены то на квартиры - повысятся.а ведь Греф, всё прекрасно понимает! и тем не менее, берет и публично врет! он представил ипотечные ставки/цены кирпича, как ставку ФРС и цены американских облигаций.если бы он что либо подобное. сказал на проф. фин. рынке, его бы тапками закидали. а тут, можно все! ведь кирпич то наш, это для народа, а народу, можно говорить, всё, что угодно. ...когда нужно отбить интересы свои и своих приближенных.кредитные ставки, снизились не только на покупку кирпича, но и на покупку всего иного, остального. и для бизнеса, "реального сектора", ставки снизились. только вот... ничего хорошего от этого не вышло, ничего не оживило и не подняло. хотя, по нормальному экономическому расклады, по примеру тех же США, должно быть как раз наоборот. должна расти экономика, деловая активность, инвестиции, экспорт... ВВП! доходы граждан!не... у нас об этом и вслух никто не говорит. всем понятно, что корень бед нашей экономики, совсем не в размере кредитных ставок, а в общей нашей, полит - экономической модели....а вот кирпичик то наш, щас. как рванет! а ты купи слона? ну купи!.. купи! купи! кирпичных слоников, впаривают населению, любой ценой. потому что строители и прочие сторонники кирпича, прекрасно понимают, что, чем дальше, страна уходит от времен величия кирпичного, тем сложнее будет впаривать людям этих "слонов". даже тем, для кого покупка кирпича, является доступной.недавно новость промелькнула. как премьер министр Медведев. радостно рапортовал "о стабилизации цен недвижимости!"т.е., наше государство, борется с общей инфляцией, против роста цен, и в то же время, борется против падения цен кирпичных!вот вам и вся суть нашей государственной экономической модели. слуги народные, в своих интересах, пытаются удержать и не допустить падения кирпичной пирамиды. и преподносят они эту тему, как - во благо народу.не... не ничего они не удержат... чем дальше держится, тем страшнее будет рушиться.