2.2. Вид и предмет сделки:Вид сделки: кредитная сделка в российских рубляхПредмет сделки: предоставление межбанковского кредита2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:Кредитор обязан в согласованный сторонами срок зачислить на счет Заемщика согласованную сумму Кредита в соответствии с указанными Заемщиком платежными инструкциями. Заемщик обязуется возвратить Кредитору основную сумму Кредита и выплатить причитающуюся сумму процентов по установленным ставкам в согласованные сторонами сроки.2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:Срок: в отношении всех взаимосвязанных сделок срок исполнения обязательств - 12.09.2016Стороны и выгодоприобретатели: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) - Кредитор, Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк» - ЗаемщикРазмер сделки в денежном выражении: совокупный размер всех взаимосвязанных сделок 5 890 000 000 рублей