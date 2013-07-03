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Суд раскрыл схему с кондуитом

03.07.2013 19:47 1 1 875 просмотров
Попалось мне еще одно по-настоящему сложное налоговое дело с участием банка. Возможно, оно станет прецедентным и другие банки, которые использовали схожие схемы, гарантировано пострадают.

Речь про спор между "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" и к Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве, специализирующейся на банках. В деле довольно много эпизодов, но я расскажу только про схему с кондуитом.

"Кондуитом", как написано в самом судебном акте, именуют техническую компанию, используемую для злоупотреблений правом.

В данном деле это злоупотребление выглядело следующим образом. Банк разместил через Кондуит облигации с доходностью 9% годовых, большая часть которых была скуплена европейским акционером банка. При этом деньги банк регулярно предоставлял этому акционеру кредиты под незначительный процент (в среднем 0,5% годовых). Налоговый орган считает, что эти деньги пошли на покупку облигаций.

В итоге имеем два встречных денежных потока. Банк платит по облигациям 9%, а его акционер ему 0,5%.

Суд согласился с инспекцией, что описанная юридическая конструкция имеет единственной целью формирование Банком искусственного расхода. А это и есть злоупотребление. Как итог, расходы сняты, налог на прибыль доначислен.

Хотите больше деталей, читайте судебный акт в оригинале. Только учтите - там 35 страниц (формат ПДФ).

smile8)

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