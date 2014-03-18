Звонок. (Уточнение методики поиска надежного банка-6).

Первое о чем я хотел бы сказать - дальнейшие расчетыбудут проводиться для банков из топ-400 по активам,которые при этом не являются госбанками или Российскимидочками Иностранных банков.Звонком в отношении какого-либо банка предлагаю называтьситуацию когда банк в данном рейтинге:Показывает значение более 450%.Экономический смысл этого - следующий, банк объявляет что почти вся еголиквидность, которой он располагает - это наличность в кассе(проверить так ли это как правило очень сложно)После этого предлагаю посмотреть в отношении каких банков звенел звонок.По данным отчетности на 1 июля 2013 года звонок прозвенел в отношении:1. Банка Развития Региона - данный банк потерял лицензию 14.10.2013Т.е. через 3 с лишним месяца. Этот случай особенно интересентем что ранее он пропускался(надежность была формально высокой,банк рапортовал о том что у него много наличности в кассе,а по факту все было украдено).2. Пушкино - данный банк потерял лицензию 30.09.2013Через 3 месяца.3. Волго-Камского банка - данный банк потерял лицензию 11.11.2013Через 4 месяца.Остальные банки в отношении которых прозвенел звонок не ходилив топ-400(но и среди них так же были отмечены случаи потери лицензий).По данным на 1 августа 2013 года к списку банков относительно которых прозвенелзвонок пополнился:4. Фининвестом - этот банк не выполняет свои обязательстваи не отвечает на жалобы клиентов в народном рейтинге.Зафиксированы задержки более 1 неделиС момента звонка прошло 7 месяцев.По данным на 1 сентября 2013 года звонков в отношении новых банков не было.По данным на 1 октября 2013 года к этому списку добавился пятый банк:5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА - этот банк до сих пор работает,проблемы у его клиентов в настоящий момент мне не известны.С момента звонка прошло 5 месяцевПо данным на 1 ноября 2013 года звонков в отношении новых банков неПо данным на 1 декабря 2013 года к этому списку добавился шестой банк:6. Монолит - данный банк потерял лицензию 04.03.2014С момента звонка прошло 4 месяца.По данным на 1 января 2014 года новых банков не добавилось.По данным на 1 февраля 2014 года к этому списку добавилиь еще два банка:7. Транснациональный Банк - о проблемах клиенто этого банка мне не известно8. Адмиралтейский - о проблемах клиенто этого банка мне не известноТ.е. получается что "звонок" за последние 8 месяцев прозвенел в отношении8 банков и 5 из них доставили проблемы своим клиентам(4 потерей лицензии,а один не исполняет свои обязательства).Более того один из оставшихся трех банков(тех что работают без проблем)вложился в олимпийскую стройку и его нельзя было банкротить ни при какихусловиях по политическим мотивам, а в отношении последних двух банковзвонок прозвенел только 1.5 месяца назад, а как показала история звоноксрабытывает с задержкой от 3 до 7 месяцев.Если все эти банки поместить в статистику то можно сказать,что 100%*5/8=62% в отношении которых прозвенел звонок на данный моментуже успели доставить проблемы своим клиентам. Если же не учитывать 2 последнихслучая которые прошли совсем недавно, то статистика получается уже такая:100%*5/6=83%.Соответственно для банков в отношении которых прозвенел звонок проще говоритьуже не о том каая вероятность того что с ними случится проблема, а о томкакая вероятность что банк сможет пережить хотя бы ближайшие 7 месяцев,не говоря уже о более длительных сроках.В дальнейшем я предлагаю вНа данный момент список работающих банков в отношении которых прозвенелзвонок входят 4 банка:1. Фининвест(Этот банк не исполняет свои обязательства, если верить многочисленнымотзывам в народном рейтинге, а представители банка перестали там отвечать)2. Национальный банк развития бизнеса3. Транснациональный банк4. АдмиралтейскийВсе все эти банки по последней отчетности имели не высокую Надежность, т.е. менее 76%.Их я тоже предлагаю добавить к списку ненадежных банков. На настоящий момент,как было отмечено выше список не пополнился, т.к. эти 4 банка уже отмечались ранее.Приведу теперь расчет точности(исторической) расширенной методикипоиска надежного банка:Всего в топ 400 есть 98 банков у которые вошли в списокне надежных(у них либо Надежность менее 76%, либо не выполняетсякритерий Могла либо критерий Швецова, либо прозвенел Звонок).76 банков из топ-400 либо госбанки либо Российские дочки Иностранныхбанков.226 банков не вошли в список не надежных.Среди ненадежных банков на данный момент доставили неприятностисвоим клиентам уже 19 банков.Среди тех которые не вошли в список надежных 1 банк.Соответственно статистика выглядит так:Каждый 98/19=5.16 (пятый) банк что вошел в список не надежныхза последние 8 месяцев доставил своим клиентам неприятности.Каждый 226/1=226-ой банк что не вошел в список не надежныхза последние 8 месяцев тоже доставил своим клиентам неприятности.Т.е. ненадежные банки доставляют неприятности своим клиентамв 226/5.16=43.8 раз чаще чем надежные.Уже на этом этапе методика дает очень хоршие результаты,и в принципе можно отказаться от критерия отбора по Н1(на уровне 11.4%).Использование Н1 позволило бы исключить и оставшийся риск,дало бы подстраховку существующей методике, но добавило бы порядка 20 банковк списку не надежных, доведя их общее количество примерно до 120 штук.