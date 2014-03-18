Звонок. (Уточнение методики поиска надежного банка-6).

будут проводиться для банков из топ-400 по активам,
которые при этом не являются госбанками или Российскими
дочками Иностранных банков.
Предлагаю ввести новое понятие - звонок.
Звонком в отношении какого-либо банка предлагаю называть
ситуацию когда банк в данном рейтинге:
http://kuap.ru/banks/rankings/construct/liq_assets/liq_assets_no_cash/20
Показывает значение более 450%.
Экономический смысл этого - следующий, банк объявляет что почти вся его
ликвидность, которой он располагает - это наличность в кассе
(проверить так ли это как правило очень сложно)
После этого предлагаю посмотреть в отношении каких банков звенел звонок.
По данным отчетности на 1 июля 2013 года звонок прозвенел в отношении:
1. Банка Развития Региона - данный банк потерял лицензию 14.10.2013
Т.е. через 3 с лишним месяца. Этот случай особенно интересен
тем что ранее он пропускался(надежность была формально высокой,
банк рапортовал о том что у него много наличности в кассе,
а по факту все было украдено).
2. Пушкино - данный банк потерял лицензию 30.09.2013
Через 3 месяца.
3. Волго-Камского банка - данный банк потерял лицензию 11.11.2013
Через 4 месяца.
Остальные банки в отношении которых прозвенел звонок не ходили
в топ-400(но и среди них так же были отмечены случаи потери лицензий).
По данным на 1 августа 2013 года к списку банков относительно которых прозвенел
звонок пополнился:
4. Фининвестом - этот банк не выполняет свои обязательства
и не отвечает на жалобы клиентов в народном рейтинге.
Зафиксированы задержки более 1 недели
С момента звонка прошло 7 месяцев.
По данным на 1 сентября 2013 года звонков в отношении новых банков не было.
По данным на 1 октября 2013 года к этому списку добавился пятый банк:
5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА - этот банк до сих пор работает,
проблемы у его клиентов в настоящий момент мне не известны.
С момента звонка прошло 5 месяцев
По данным на 1 ноября 2013 года звонков в отношении новых банков не
По данным на 1 декабря 2013 года к этому списку добавился шестой банк:
6. Монолит - данный банк потерял лицензию 04.03.2014
С момента звонка прошло 4 месяца.
По данным на 1 января 2014 года новых банков не добавилось.
По данным на 1 февраля 2014 года к этому списку добавилиь еще два банка:
7. Транснациональный Банк - о проблемах клиенто этого банка мне не известно
8. Адмиралтейский - о проблемах клиенто этого банка мне не известно
Т.е. получается что "звонок" за последние 8 месяцев прозвенел в отношении
8 банков и 5 из них доставили проблемы своим клиентам(4 потерей лицензии,
а один не исполняет свои обязательства).
Более того один из оставшихся трех банков(тех что работают без проблем)
вложился в олимпийскую стройку и его нельзя было банкротить ни при каких
условиях по политическим мотивам, а в отношении последних двух банков
звонок прозвенел только 1.5 месяца назад, а как показала история звонок
срабытывает с задержкой от 3 до 7 месяцев.
Если все эти банки поместить в статистику то можно сказать,
что 100%*5/8=62% в отношении которых прозвенел звонок на данный момент
уже успели доставить проблемы своим клиентам. Если же не учитывать 2 последних
случая которые прошли совсем недавно, то статистика получается уже такая:
100%*5/6=83%.
Соответственно для банков в отношении которых прозвенел звонок проще говорить
уже не о том каая вероятность того что с ними случится проблема, а о том
какая вероятность что банк сможет пережить хотя бы ближайшие 7 месяцев,
не говоря уже о более длительных сроках.
В дальнейшем я предлагаю в
На данный момент список работающих банков в отношении которых прозвенел
звонок входят 4 банка:
1. Фининвест(Этот банк не исполняет свои обязательства, если верить многочисленным
отзывам в народном рейтинге, а представители банка перестали там отвечать)
2. Национальный банк развития бизнеса
3. Транснациональный банк
4. Адмиралтейский
Все все эти банки по последней отчетности имели не высокую Надежность, т.е. менее 76%.
Их я тоже предлагаю добавить к списку ненадежных банков. На настоящий момент,
как было отмечено выше список не пополнился, т.к. эти 4 банка уже отмечались ранее.
Приведу теперь расчет точности(исторической) расширенной методики
поиска надежного банка:
Всего в топ 400 есть 98 банков у которые вошли в список
не надежных(у них либо Надежность менее 76%, либо не выполняется
критерий Могла либо критерий Швецова, либо прозвенел Звонок).
76 банков из топ-400 либо госбанки либо Российские дочки Иностранных
банков.
226 банков не вошли в список не надежных.
Среди ненадежных банков на данный момент доставили неприятности
своим клиентам уже 19 банков.
Среди тех которые не вошли в список надежных 1 банк.
Соответственно статистика выглядит так:
Каждый 98/19=5.16 (пятый) банк что вошел в список не надежных
за последние 8 месяцев доставил своим клиентам неприятности.
Каждый 226/1=226-ой банк что не вошел в список не надежных
за последние 8 месяцев тоже доставил своим клиентам неприятности.
Т.е. ненадежные банки доставляют неприятности своим клиентам
в 226/5.16=43.8 раз чаще чем надежные.
Уже на этом этапе методика дает очень хоршие результаты,
и в принципе можно отказаться от критерия отбора по Н1(на уровне 11.4%).
Использование Н1 позволило бы исключить и оставшийся риск,
дало бы подстраховку существующей методике, но добавило бы порядка 20 банков
к списку не надежных, доведя их общее количество примерно до 120 штук.
Комментарии 88
У Хоум Кредита надежность 171%
У Углеметбанка 289%
Так же у них все в порядке с прочими описанными ситуациями: критерием Могла, Критерием Швецова и Звонком.
Пока все в порядке у банков.
Первое о чем я хотел бы сказать - дальнейшие расчеты
будут проводиться для банков из топ-400 по активам,
которые при этом не являются госбанками или Российскими
дочками Иностранных банков.
Соответственно если Вас интересует какой либо банк, то первое что
надо сделать - это проверить
А. Входит ли он в топ 400? - это можно сделать например открыв эту ссылку:
http://www.banki.ru/banks/ratings/?SEARCH_REGN=&SEARCH_NAME=Углеметбанк#search_label
Б. Является ли он госбанком?
Полный список госбанков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php
В. Является ли он Российской дочкой Иностранного банка?
Полный список таких банков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php
Соответственно если после проверки оказалось что это банк из топ-400 по активам и
при этом он не является госбанком или Российской дочкой иностранного банка,
то можно продолжать дальше. В противном случае методика не применима.
(Для банков за пределами топ-400, на самом деле она как не странно дает те же результаты
что и в пределах топ-400, но я специально ограничил только более менее крупными банками),
для госбанков и иностранных дочек должны быть совсем другие подходы.
Далее если оказалось что Вас интересует банк для которого применима методика,
то нужно открыть эту ссылку и посмотреть было ли когда либо с момента прихода Набиулиной
на свою должность(с 1 июля 2013 года) http://kuap.ru/banks/rankings/construct/
у интересующего вас банка значение выше 450%.
За первые 8 месяцев таких банков было всего 8 штук.
4 из них потеряли лицензию, 1 не отвечает по своим обязательствам и не выходит на
связь с клиентами в народном рейтинге, а еще 3 на данный момент работают.
Эти банки следующие:
1. Фининвест(Этот банк не исполняет свои обязательства, если верить многочисленным
отзывам в народном рейтинге, а представители банка перестали там отвечать)
2. Национальный банк развития бизнеса
3. Транснациональный банк
4. Адмиралтейский
Если звонок прозвенел в этом месяце то банк после этого теряет лицензию
не ранее чем через 3 месяца(возможно в будущем сроки сократятся), т.е.
это сигнал(звонок) который звучит сильно заранее.
Самое простое в будущем смотреть отчетность за очередные периоды и если
получится что у какого-либо банка прозвенел звонок, то его просто добавлять к списку
тех банков для которых он прозвенел ранее.
то нужно открыть эту ссылку и посмотреть было ли когда либо с момента прихода Набиулиной
на свою должность(с 1 июля 2013 года) http://kuap.ru/banks/rankings/construct/
у интересующего вас банка значение выше 450%.
Александр, можно ли каким-нибудь более простым методом, чем полный перебор показателя за 9 месяцев "пробить" информацию по критерию "звонка". По указанной ссылке нужно перебирать отчетные даты и просматривать список банков > 450. Очень трудно удержать все банки из получающихся списков за эти 9 месяцев в голове. Есть ли какая-то сводная таблица, в которой отражены даты звонков и сами банки (матрица)?
http://www.vedomosti.ru/library/library-investigation/news/11389421/papa_skazal_vam_hvatit
Для меня например одного этого хватает чтобы сделать однозначный вывод о том к чему готовится банк.
Второе это то что данный банк по всей видимости через МБК взаимодействует(взаимодействовал)
с банками из группы "Алякина". Поставил в кавычки, т.к. в этой группе банков есть связь с такими
громкими фамилиями как Антоновы и Хандруев. Случаное это совпадение или нет пока не понятно,
но видно как они взаимодействуют через МБК.
(более свежей пока нет, задерживается).
По последней отчетности Надежность у банка была 130%(т.е. все в порядке),
с Критериями Могла и Швецова, а так же "звонком" также все в порядке.
Соответственно согласно предложенной методике банк
на данный момент нужно признать надежным.
Соответственно как минимум до конца этого месяца не ожидаю каких-то проблем у банка,
в дальнейшем возможно что-то изменится, но это как правило видно из отчетности.
Соответственно если что-то поменяется - будет врем прореагировать.
Например Сбербанк публикует отчетность между 5-ым и 7-ым числом месяца.
Сегодня уже 18-ое, а отчета все нет.
но выше критической отметки в 76%. С описанными ранее критериями Могла и Швецова у банка
тоже все в порядке, так же и звонок не прозвенел. Н1 высокий 14.49%.
Не вижу причин по которым банк может доставить беспокойства своим клиентам, по крайней мере до мая.
Это достаточно большой горизонт для банковского сектора. В котором все меняется достаточно быстро.
В апреле выйдет очередной отчет по состоянию на 1 апреля и можно будет дальше прогнозировать
уже до июня. Если расширить временные рамки, то придется требовать запас прочности и тогда
некоторые хорошие в данный момент банки окажутся плохими. Лично мне интересно
как можно сильней сузить количество проблемных банков.
Вам по существу не могу.
На данный момент список работающих банков в отношении которых прозвенел звонок - следующий:
1. Фининвест(Этот банк не исполняет свои обязательства, если верить многочисленным
отзывам в народном рейтинге, а представители банка перестали там отвечать)
2. Национальный банк развития бизнеса
3. Транснациональный банк
4. Адмиралтейский
5. Софрино.
список не надежных банков такой:
Отсеиваются по низкой Надежности:
1. АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 75.76%
2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 74.66%
3. АКИБАНК 74.14%
4. ВЕК 73.89%
5. КРЕДИТ-МОСКВА 73.80%
6. ПЛЮС БАНК 73.78%
7. БАЛТИКА 71.83%
8. ХЛЫНОВ 71.51%
9. КС БАНК 71.35%
10. СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 71.29%
11. СИБСОЦБАНК 71.11%
12. ДНБ БАНК 69.91%
13. РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА 69.44%
14. БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 69.25%
15. ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ 69.04%
16. НЭКЛИС-БАНК 68.53%
17. ВОЗРОЖДЕНИЕ 67.11%
18. ТУСАР 67.05%
19. ФИА-БАНК 66.93%
20. НОТА-БАНК 66.22%
21. ВОЛГА-КРЕДИТ 66.21%
22. ЭНЕРГОБАНК 63.96%
23. АВАНГАРД 63.03%
24. РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 62.56%
25. БАЙКАЛБАНК 62.31%
26. ЭЛ БАНК 60.80%
27. ГОРОД 60.26%
28. ГАЗБАНК 58.52%
29. АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 58.22%
30. ДИЛ-БАНК 56.30%
31. СТАРБАНК 55.59%
32. БАШКОМСНАББАНК 54.87%
33. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС 54.56%
34. ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК 53.38%
35. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 52.96%
36. НБД-БАНК 51.84%
37. УРИ БАНК 51.26%
38. СТРАТЕГИЯ 49.96%
39. БАЛТИНВЕСТБАНК 49.73%
40. БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ 49.34%
41. ТАТФОНДБАНК 49.11%
42. ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК 48.68%
43. ГАРАНТ-ИНВЕСТ 48.61%
44. ОПМ-БАНК 47.44%
45. ИНТЕРКОММЕРЦ 46.88%
46. ПРОМСВЯЗЬБАНК 46.36% График
47. ЛОКО-БАНК 45.10%
48. РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 44.89%
49. АЛЬФА-БАНК 44.72%
50. БФГ-КРЕДИТ 44.60%
51. МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 44.18%
52. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 43.41%
53. АНКОР БАНК 42.48%
54. СОЛИД БАНК 41.23%
55. ИНВЕСТТОРГБАНК 40.87%
56. УРАЛСИБ 40.27%
57. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 39.33%
58. НАРОДНЫЙ КРЕДИТ 36.47%
59. БАНК ФИНИНВЕСТ 34.78%
60. ПРОМСБЕРБАНК 34.45%
61. СПУРТ 32.94%
62. НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 32.84%
63. ЦЕНТРКОМБАНК 32.11%
64. ТАВРИЧЕСКИЙ 27.34%
65. ИНТЕХБАНК 26.81%
66. КЛИЕНТСКИЙ 24.36%
67. УНИФИН 23.91%
68. ТРАНСКАПИТАЛБАНК 23.83%
69. ЮНИКОР 23.74%
70. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 23.41%
71. ОГНИ МОСКВЫ (рег.№2328)ОГНИ МОСКВЫ 22.16%
72. ЦЕНТР-ИНВЕСТ 21.69%
73. ПЕРЕСВЕТ 17.97% График
74. ЗЕРНОБАНК 15.35% График
75. РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 13.88%
76. БАНК БФТ 13.41%
77. МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 12.51%
78. АВТОВАЗБАНК 5.79%
79. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК 3.53%
80. ИНТРАСТБАНК -0.04%
81. ФДБ Б -0.96%
82. СОФРИНО -13.06%
83. СЛАВИЯ -19.95%
84. АЛЕФ-БАНК -38.35%
85. ПОЙДЁМ! -51.87%
86. ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК -79.95%
87. ДЕНИЗБАНК МОСКВА -107.74%
88. ЕВРОПЛАН -153.55%
89. НФК -167.79%
90. ТРОЙКА-Д БАНК -252.23%
91. ДЖИИ МАНИ БАНК -1145.46%
Те банки что отсеиваются по критерию Могла:
- Фиа Банк - Этот банк уже учтен под номером 19.
92. Вега Банк
- Международный акционерный банк - Этот банк уже учтен под номером 79.
93. Метробанк.
- Московский Индустриальный Банк - Этот банк уже учтен под номером 35.
Те банка что отсеиваются по критерий Швецова:
93. БАНК - Т
- ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ - Этот банк уже учтен под номером 35.
- ТРОЙКА-Д БАНК - Этот банк уже учтен под номером 90.
94. РУСКОБАНК
95. ЭКОПРОМБАНК
96. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК
- СТАРБАНК - Этот банк уже учтен под номером 31.
97. СОЛИДАРНОСТЬ (рег.№1555)
- ТАТФОНДБАНК
98. БАНК ФИНАМ
- УРАЛСИБ
- ВОЛГА-КРЕДИТ - Этот банк уже учтен под номером 21.
99. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ
100. РОСГОССТРАХ БАНК
- ИНТЕХБАНК - Этот банк уже учтен под номером 65.
101. ЭКОНОМБАНК
Те банки в отношении которых прозвенел Звонок:
- Фининвест - Этот банк уже учтен под номером 65.
(Этот банк не исполняет свои обязательства, если верить многочисленным
отзывам в народном рейтинге, а представители банка перестали там отвечать)
- Национальный банк развития бизнеса - Этот банк уже учтен под номером 2.
- Транснациональный банк - Этот банк уже учтен под номером 57.
- Адмиралтейский - Этот банк уже учтен под номером 29.
- Софрино - Этот банк уже учтен под номером 82.
Я бы посоветовал так же отсеять те банки что имеют Н1 менее 11.4%, хотя как
показала история 19 инцидентов из 20(с момента прихода Набиулиной на свою должность
данная методика предсказала и без учета Н1.
Это список ненадежных банков(согласно предложенной методике на апрель),
список на март был представлен тут:
http://www.banki.ru/blog/super2/4928.php
К сожалению предложенная мной методика не учитывает случаи когда банкротится
банк взявший большой межбанковский кредит у другого банка и следом
утаскивает за собой тот банк что выдал этот самый МБК.
Я бы отдельно выделил бы 2 банка на которые хотел бы обратить самое
пристальное внимание. Это Кедр и Западный.
Они не вошли в ту методику что я описал(точнее я могу сослаться формально
на очень низкий Н1 этих банков о котором я упоминал выше), но мое личное мнение
что в данный момент риски в этих банках очень высокие.
Обратите внимание на него.
Если посчитать по группе, то получается надежность всей группы 92.2%.
В приведенном перечне данный факт не учитывался.
Я сужу о благонадежности банка по белым спискам ЦБ http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_1850391803-perechen.htm
А тот что выложен выше является следствием открытой методике.
Она всем доступна. Каждый может проверить ее и либо согласится либо не согласиться с тем что
там изложено. Так же каждый желающий может подправить ее по своему разумению и тогда
он получит уже свой личный список, который может быть шире или уже представленного.
Кроме того если руководствоваться Вашим белым списком, то слишком много хороших
банков окажутся за рамками. Ценность же того списка что я привел в том что по возможности
список хороших банков расширен, а список плохих сильно сужен.
Я сужу о благонадежности банка по белым спискам ЦБ http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_1850391803-perechen.htm
Про него я отдельно подробно написал тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4678.php
Там можете даже комментарии работника данного банка прочитать.
Кроме того в сообщении чуть выше Вы можете дважды обнаружить этот банк.
Первый раз потому что надежность очень низкая - всего 12.5%, а второй раз потому
что критерий Могла для него не выполняется.
У банка 5% активов - это начисленные проценты.
Так много бывает как правило у тех банков что выдают кредиты подставным компаниям.
Что бывает с подобными банками описал тут на примерах: http://www.banki.ru/blog/super2/4905.php
описать 10 банков отдельно и 6 из них уже доставили своим клиентам проблемы.
Это очевидно следствие внимательного изучения отчетностей банков.
Зачем это нужно, спросите Вы?
1. Это во первых нужно тем у кого средства не подпадают под страховку.
Юрлицам, физлицам превышенцам, а так же тем у кого металлические счета.
2. Во вторую очередь это нужно тем кто держит деньги на валютных вкладах.
Дело в том что АСВ выплатит по курсу ЦБ и не раньше чем через 2 недели после
отзыва лицензии, а по факту может и больше времени пройти(есть случаи когда
людям при обращении какое-то время)
Потери от получения валютных вкладов в АСВ составляют как минимум
1% от разности между официальным курсом и курсом в обменнике
+ 0.3% за то время что деньги заморожены(2-3 недели не начисляют процентов)+
минимум 0.5% от роста курса валюты(ЦБ официально считает что валюта будет
расти со скоростью 8% в год и именно под этот процент выдает рубли под залог валюты).
Итого потеря от общения с АСВ составляет минимум 1.8% для тех кто держит валютный
вклад.
Для тех кто держит рублевый вклад потери меньше, всего 0.5-0.7%
(недополученных процентов, но и это потеря)
Так же некоторым не хочется чтобы их деньги замораживали на неопределенное время,
например в банке Монолит(о котором я кстати предупреждал заранее на страницах блога)
не выдавали вклады 1.5 месяца, а ЦБ при этом никак не реагировал. При этом тем у кого
закончились вклады выдавали какие-то символические проценты.
Это на самом деле самое начало. В будущем не исключены случаи когда средства
в банке будут зависать на несколько кварталов, а в худшем случае и лет.
И не иметь к ним(своим деньгам) доступ для некоторых людей не самая интересная перспектива.
Он очевидный кандидат на потерю лицензии. Я бы не рисковал с ним.
На данный момент список работающих банков в отношении которых прозвенел
звонок входят 4 банка:
и ошибок, сделанных, видимо, впопыхах:
А так - большое спасибо.
Национальный банк "Траст" ,
Ренессанс кредит,
Хоум кредит банк.
Большое спасибо !