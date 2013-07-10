Сказка о рыбаке и рыбке

С раннего детства мы знакомимся со сказками. Возможно, именно из-за детских воспоминаний у нас к ним такое особенное отношение. Есть теория, что сказки, которые нам нравились в детстве, определяют наше настоящее и будущее. Всем нам рассказывали одинаковые сказки, но нравилось в них каждому что-то своё. Кому не известна сказка про репку? Или о двух лягушках, попавших в ведро с молоком? «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!». А какой урок в сказке Пушкина о золотой рыбке? Мудр был Александр Сергеевич. Ой, мудр! На многие века вперёд глядел. Мало что с тех пор изменилось, разве что персонажи стали не сказочные, а реальные. Взять, например, ИТ. Сколько ИТ-проектов было не реализовано из-за того, что заказчик (старуха, часто молодая и привлекательная) не знает, что требует. Меняет свои решения раз за разом, боится чего-то или не может сформулировать свои желания-ожидания, а может, аппетиты растут по мере реализации проекта. Сколько проектов было реализовано не лучшим образом из-за того, что исполнитель (старик) не решается предложить другое решение, а безропотно выполняет всё новые и новые просьбы. Всё ходит к Золотой рыбке (к руководству) за согласованием изменения бюджета и срока. Дело даже не в предложении новых решений. Можно было просто твёрдо сказать «стоп, хватит!» и ногой топнуть. Но старик всё идёт к Золотой рыбке и безропотно (иногда даже безвозмездно) просит у неё снова и снова чего-то для старухи. Нет, не скоро зарастёт эта тропа.



Реализацией проектов занимаются как компании разработчиков или интеграторов, так и внутренние ИТ-подразделения заказчика. В чём же основные причины, которые приводят к затягиванию и срыву сроков реализации проектов? Не будем рассматривать варианты отсутствия заинтересованности, лени и низкой квалификации или компетентности. Это крайние случаи, которые можно распознать на ранней стадии проработки решения и проведения тендера. И остаётся, на мой взгляд, не так много:



• Отсутствие чётко сформированных целей проекта, что приводит к постоянному изменению формулировок и как следствие – переносу сроков реализации проекта;

• Наличие у проекта нескольких заказчиков приводит к рассогласованию локальных целей и отклонению от основной цели проекта;

• Конфликт ресурсов (это когда у всех задач приоритеты высокие, а ресурсов на все нет) и как следствие – срыв сроков выполнения работ, за которые отвечает заказчик, а исполнитель не может на это повлиять;

• Расширения границ проекта по мере его реализации приводит к появлению зон, за которые никто не несёт ответственности, и эти белые пятна не позволяют завершить работы;

• Отсутствие реальных рычагов для выделения необходимых ресурсов и выполнения работ как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя;

• Изменение приоритетов и очерёдности выполнения работ приводит к постоянному изменению планов;

• Нечётко сформулированные критерии завершения проекта позволяют требовать выполнения всё новых и новых работ;

• Отсутствие активных действий по реализации проекта из-за неспособности принять управленческое решение как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика, что препятствует продолжению реализации проекта.



Для минимизации влияния этих факторов у заказчиков создаются проектные офисы, которые контролируют сроки, качество выполнения работ и расходование выделенного для этого бюджета. Авторитет такого проектного офиса влияет на результаты внедрения изменений. Чтобы у проектного офиса были реальные рычаги управления и реально работающий статус, необходимо наличие высококлассных управленческих кадров (что стоит достаточно дорого и ценится конкурентами высоко), успешная реализация предыдущих проектов и неформальная поддержка руководства. В «Техносерве» для обеспечения качественной реализации работ создано отдельное подразделение – «отдел управления проектами». Чётко методологически выстроенная работа, обученный персонал позволяет минимизировать влияние многих перечисленных факторов. Минимизировать, но не исключить, так как есть большая неопределённость и вероятность возникновения новых обстоятельств и требований. Для исключения этих рисков мы настаиваем на выполнении проектных работ. Да, эти работы выполняются не всегда бесплатно. Всё зависит от их трудоёмкости, но зато после этого учитываются все требования банка и особенности конкретной реализации. А как проектные риски минимизируют у вас? Может ваш опыт позволит сформулировать ещё и другие причины возникновения проблем при реализации проектов? Или как избежать этих ловушек при реализации проектов? Вопрос удачного и своевременного завершения проекта важен как для исполнителя, так и для заказчика! Может, у кого-то уже есть готовые решения или конкретные кейсы для обеспечения успешной реализации проектов?