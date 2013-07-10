Сказка о рыбаке и рыбке

С раннего детства мы знакомимся со сказками. Возможно, именно из-за детских воспоминаний у нас к ним такое особенное отношение. Есть теория, что сказки, которые нам нравились в детстве, определяют наше настоящее и будущее. Всем нам рассказывали одинаковые сказки, но нравилось в них каждому что-то своё. Кому не известна сказка про репку? Или о двух лягушках, попавших в ведро с молоком? «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!». А какой урок в сказке Пушкина о золотой рыбке? Мудр был Александр Сергеевич. Ой, мудр! На многие века вперёд глядел. Мало что с тех пор изменилось, разве что персонажи стали не сказочные, а реальные. Взять, например, ИТ. Сколько ИТ-проектов было не реализовано из-за того, что заказчик (старуха, часто молодая и привлекательная) не знает, что требует. Меняет свои решения раз за разом, боится чего-то или не может сформулировать свои желания-ожидания, а может, аппетиты растут по мере реализации проекта. Сколько проектов было реализовано не лучшим образом из-за того, что исполнитель (старик) не решается предложить другое решение, а безропотно выполняет всё новые и новые просьбы. Всё ходит к Золотой рыбке (к руководству) за согласованием изменения бюджета и срока. Дело даже не в предложении новых решений. Можно было просто твёрдо сказать «стоп, хватит!» и ногой топнуть. Но старик всё идёт к Золотой рыбке и безропотно (иногда даже безвозмездно) просит у неё снова и снова чего-то для старухи. Нет, не скоро зарастёт эта тропа.
Реализацией проектов занимаются как компании разработчиков или интеграторов, так и внутренние ИТ-подразделения заказчика. В чём же основные причины, которые приводят к затягиванию и срыву сроков реализации проектов? Не будем рассматривать варианты отсутствия заинтересованности, лени и низкой квалификации или компетентности. Это крайние случаи, которые можно распознать на ранней стадии проработки решения и проведения тендера. И остаётся, на мой взгляд, не так много:
• Отсутствие чётко сформированных целей проекта, что приводит к постоянному изменению формулировок и как следствие – переносу сроков реализации проекта;
• Наличие у проекта нескольких заказчиков приводит к рассогласованию локальных целей и отклонению от основной цели проекта;
• Конфликт ресурсов (это когда у всех задач приоритеты высокие, а ресурсов на все нет) и как следствие – срыв сроков выполнения работ, за которые отвечает заказчик, а исполнитель не может на это повлиять;
• Расширения границ проекта по мере его реализации приводит к появлению зон, за которые никто не несёт ответственности, и эти белые пятна не позволяют завершить работы;
• Отсутствие реальных рычагов для выделения необходимых ресурсов и выполнения работ как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя;
• Изменение приоритетов и очерёдности выполнения работ приводит к постоянному изменению планов;
• Нечётко сформулированные критерии завершения проекта позволяют требовать выполнения всё новых и новых работ;
• Отсутствие активных действий по реализации проекта из-за неспособности принять управленческое решение как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика, что препятствует продолжению реализации проекта.
Для минимизации влияния этих факторов у заказчиков создаются проектные офисы, которые контролируют сроки, качество выполнения работ и расходование выделенного для этого бюджета. Авторитет такого проектного офиса влияет на результаты внедрения изменений. Чтобы у проектного офиса были реальные рычаги управления и реально работающий статус, необходимо наличие высококлассных управленческих кадров (что стоит достаточно дорого и ценится конкурентами высоко), успешная реализация предыдущих проектов и неформальная поддержка руководства. В «Техносерве» для обеспечения качественной реализации работ создано отдельное подразделение – «отдел управления проектами». Чётко методологически выстроенная работа, обученный персонал позволяет минимизировать влияние многих перечисленных факторов. Минимизировать, но не исключить, так как есть большая неопределённость и вероятность возникновения новых обстоятельств и требований. Для исключения этих рисков мы настаиваем на выполнении проектных работ. Да, эти работы выполняются не всегда бесплатно. Всё зависит от их трудоёмкости, но зато после этого учитываются все требования банка и особенности конкретной реализации. А как проектные риски минимизируют у вас? Может ваш опыт позволит сформулировать ещё и другие причины возникновения проблем при реализации проектов? Или как избежать этих ловушек при реализации проектов? Вопрос удачного и своевременного завершения проекта важен как для исполнителя, так и для заказчика! Может, у кого-то уже есть готовые решения или конкретные кейсы для обеспечения успешной реализации проектов?
Комментарии 39
Решения становятся всё более сложными.
Персонал постоянно обновляется и становиться более молодым.
С одной стороны это радует, а с другой - не все накопленные знания и опыт передаются.
С этим надо что-то делать.
Есть и такой вариант: Звезд проще вырастить, чем купить: http://hh.cnews.ru/reviews/index.shtml?2013/07/08/534755
А Техносерв является кузнецей кадров?
Важно другое. С компании созданы условия для повышения квалификации. Обучение, выставки, семинары.
Обучение проводится не только в России, но и за рубежом.
Но обучают только тех, кто хочет учиться, кто будет применять полученные знания на практике в ближайших контрактах.
Работа РП оценивается по сроку выполнения проекта и по расходованию бюджета.
А качество оценить не получается
С изменением зрелости организации он меняется.
Именно меняется, как в одну сторону, так и в другую.
Неграмотных и неэффективных менеджеров заменяют.
И бизнес контролирует ход реализации важных проектов.
На это способны только сильные личности
Сильными личностями не рождаются, а становятся пройдя многие испытания.
В том числе и испытания нереализованными проектами.
Пожалуй соглашусь с Вами в том, что IT-проект это сильно резиновое понятие. И если в банке он скорее всего будет конечен, то в реальном секторе и даже в бюджетной сфере его реализация может быть очень длинной.
Приведу два примера:
Предприятие производит фанеру (не в смысле "песни под фанеру").
Пригласили в 2010 году внедрить Зарплату и Управление Персоналом.
Мы много поработали и в конце концов внедрили блок расчета зарплаты. Причем пришлось достаточно сильно перепахать типовое решение, так как предприятие в это самое типовое решение ну никак вписываться не хотело. Начали в августе 2010 го, с 2011 запустили систему в опытную эксплуатацию, где-то с августа 2011-го в промышленную. Все идеально стало к маю-июню 2012-го, когда они окончательно отказались от старой системы. Ну все думаю. Щас займемся другими проектами. Не тут то было...
В августе 2012-го всплывает "техзадание" "Просим разработать печатную форму табеля учета рабочего времени основных рабочих". Ну ладно не вопрос, что там печатную форму сделать. На сегодняшний день эта "печатная форма" раздулась до системы, в которой мастера полностью закрывают сдельные наряды, составляют представления о всех перемещениях работников, на которые через планшет Microsoft Surface начальник производства накладывает "подпись" и далее это все обрабатывается отделом кадров, т.е. появился функционал "прохождения" документов. Сам генеральный на часть документов визы накладывает. А информация которую заводят мастера детализирована так, что не только покрывает потребности отдела труда и зарплаты, но также дает полную картину главному диспетчеру обо всех производственных показателях. На очереди привязка программы к технологическому оборудованию для "съема" с последнего объемов выработки. Также к этой системе теперь подвязаны ОТК, с их данных рассчитываются коэффициенты качества для расчета КТУ работникам и некоторые другие подразделения с документов которых формируется сдельная выработка. И девочки учетчики шпона и готовой продукции не с тетрадками по цеху бегают, а тоже с планшетниками. Для этого по периметру цехов WiFi роутеры развесили. И если банки еще только думают о внедрении биометрической идентификации, то в местной столовой уже установлен считыватель отпечатков пальцев для учета льготного питания работников с вредными процессиями. Кассир каждый раз спрашивает "Вы Антон Сергеевич за денежку или пальчик приложите?" А у генерального еще целая куча планов.
В нашей местной детской больнице тоже все начиналось с расчета зарплаты. И система до сих пор растет. На систему навешен не только расчет зарплаты, но и учет бесплатных дорог, командировочных расчетов, мед.сертификатов, квал.категорий и куча еще всяких учетов. А тут еще я подкинул главному врачу идею: "А давайте подключим зав.отделениями, чтобы они подавали заявления на переводы работников в электронном виде, чтобы Вы (глав.врач) электронно эти заявления визировали, отдел кадров все оформлял, и затем зав.отделениями оформляли табеля учета рабочего времени" У нее сразу загорелись глаза и теперь уже она с меня не слезает: "Когда я уже начну все эти документы в компьютере видеть?"
После этих мегавнедрений длящихся уже несколько лет, где руководители "нехилых" предприятий фонтанируют идеями все дальше и дальше пришел к единственному выводу. Оформляется и закрепляется финансово и по срокам небольшой этап с явной конечной целью, выполняется, оплачивается и начинаем разрабатывать следующий этап. Потому что по мере развития системы люди начинают ощущать новые возможности, а также возможности того кто её внедряет и процесс развития может пойти по совершенно неожиданному для всех пути.
Даже порадовался, какие хорошие заказчики попались, какие правильные исполнители - предлагают, то что требуется, могут убедить и "зажечь" заказчика.
Но потом понял, что договора закрываются со скипом, оплата выполненных работ, если и увеличивается, то не пропорционально затратам.
Но, в заключении были озвучены правильные выводы.
Надо все работы разбивать на этапы с чётким сроком и объёмом.
В этом случае удастся избежать многих проблем
Иногда достаточно реализовать небольшой проектик, маленький этап, снять при этом ноющую головную боль и как вы говорите Заказчик "загорелся".
А вот когда он загорелся весь "скрип" с договорами сходит на нет. Деньги (если сумма адекватна внедряемому решению) перестают быть вопросом. Заказчик уже прекрасно понимает чего он добъется, и уже примерно представляет хотя бы порядок цены. А когда ты сделал один этап, второй, третий, пятый, то договариваться о цене можно и после реализации. Если Заказчик почувствовал результат, то сильно торговаться не будет.
Можно конечно с этим спорить, но такие вещи нормально "прокатывают" с Заказчиками с которыми работаешь давно. Вот как-то примерно так.
Например, проведение тендера. И тут хоть что делай.
А помимо этого есть "свои" компании, как например, ЮКОС поддерживался СибинТек.
А так, мы часто делаем пилотное внедрения, когда показываем, как в реальной эксплуатации на ограниченном объёме достигаются конкретные результаты.
А потом, если заказчика всё устраивает, осуществляем полное внедрение.
Теперь пытаются продвигать телефоны и NFC, но они мало чем отличаются от пластиковых карт.
А вот биометрические решения, на мой взгляд, более перспективны.
Мысль поставить сканер отпечатков пальцев возникла после того, как выяснилось, что бухгалтерия "эмитирует" талонов на питание примерно на 300.000 руб в месяц, а использованных талонов в бухгалтерию возвращается аж на 400.000 руб за тот же период. Т.е. ушлые граждане занимаются банальным ксерокопированием.
Теперь когда вместо допотопной кассы АМС-100 установлен сенсорный терминал, со сканером отпечатков пальцев такой номер уже не прокатывает.
Но появились свои нюансики.
Есть работники работающие со смолами, которыми склеивается фанерный шпон и получается фанера. У них оказывается отпечаков и нет как таковых. За годы работы со смолой уникальный рельеф исчез.
Или например слесарь, крутит гайки, настраивает оборудование. Руки все время в масле, саже и прочей нечисти. Если предварительно руки хорошенько с мылом не отмыть то сканер пальчики тоже не распознает.
Как решать вопрос пока не знаем, но пришлось работникам цеха смол талоны все-таки оставить.
P.S. Если кому интересно, стоимость сканера 15000 руб вместе с софтом. Ну и я это все к тому, что биометрия не является панацеей. Она тоже может давать сбои. Поэтому банкомат, терминал, средство контроля доступа должно обладать несколькими вариантами идентификации
Увеоен, что этот опыт будет для многих полезен.
Есть много других методов, в том числе и по кровеносным сосудам. Или этот метод был более дешёвым, отработанным и не было опыта внедрения на профильных производствах?
Прикладывать глаз в столовой это как-то не совсем удобно. А тут вроде сканер и места мало занимает и работает более менее точно, за исключением отдельных категорий работников.
А по кровеносным сосудам это как? Можно с этого момента поподробнее. Ну и тогда желательно бы и контакты указать кто предлагает такие решения
Такой сценарий описан у Дена Брауна.
Чтобы этого избежать, Фуджицу разработало тепловой сканер кровеносных сосудов.
Просто для столовой контактный способ идентификации, мне кажется, менее гигиеничен
Статьи близнецы:
Fujitsu выпустила решение для аутентификации на базе технологии PalmSecure: http://int-bank.ru/news/5210/
Fujitsu выпустила инновационное решение для аутентификации на базе технологии PalmSecure : http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/03/07/521835
Бесконтактная миниатюрная система аутентификации от Fujitsu: Labs http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?00/60/14
Fujitsu разработала самый маленький биометрический датчик аутентификации:
http://www.antihide.com/fujitsu-razrabotala-samyj-malenkij-biometricheskij-datchik-autentifikacii.php
Обсудить это решение можно с нашими специалистами.
От осинки - не родятся апельсинки
В свете перечисленных моментов, позволю себе не согласиться с Вашим скептическим настроем относительно роли сказок в формировании характера человека. Конечно же - это всего лишь "теория", по той причине, что Психология, как наука, достаточно молода, но если Вы прочитаете побольше Берна и Юнга, то Вам уже не будет казаться "многое притянутым".
Психология объясняет очень многие поступки людей - они становятся понятны, она объясняет почему не стоит раздражаться на какие-то вещи, с которыми Вы можете не соглашаться, она объясняет, почему мы часто вступая в выяснение истины, ради благой цели, сами того не замечая переходим в бессмысленный спор, который только тратит наше время и не ведет к изначальной цели, а только - к самоутверждению, как нам это кажется, и т.д. Психология, несмотря на всю ее сегодняшнюю "теоритичность", очень классный инструмент в руках подготовленного человека. - Очень рекомендую почитать.
А психология - очень мощный инструмент. С ним надо быть очень осторожным.
Пример: если в детстве ребенку читать про портняжку, который великана победил, или сказки про то, как Ивану Дураку Царь постоянно немыслимые испытания давал, то у ребенка может глубоко засесть убеждение, что терпение, труд и смекалка "все перетрут", и что можно выйти победителем даже из схватки с более высоким и сильным соперником.
А если у ребенка любимая сказка - Волшебник изумрудного города, что на подсознание обычно откладывается, что в каждом человеке уже все изначально имеется, но только наша нерешительность и прочие рамки нам сильно мешают.
О царе Салтане: про предательство, и про возможность спустя время, несмотря ни на какие невзгоды, чтобы справедливость восторжествовала.
Прочтите книгу Масару Ибука - "После трех уже поздно" , и роль сказок в воспитании детей для Вас сильно возрастет. Их можно заменить на другое образование ребенка, но это должно проходить играючи, иначе не будет эффекта.
Но у меня сложилось несколько другое мнение.
Не сказки определяют будущее человечка, а потому, какие сказки нравятся человеку - можно сделать предположение о его склонностях, талантах и способностях, которые и определяют будущее.
А рассказывать или читать надо все сказки. И про сильных духом, и про предательство и коварство. и про смекалку. Человек вступает в огромный мир, и его надо всесторонне готовить к этому.
К сожалению, сейчас засилие на теле и кино экранах пустых сказочных мультфильмов. Старые сказки мало кого интересуют. А эти сказки были проверены временем, в них, почти как в молитве, каждое слово было отточено.
Даже упомянутый Вами "Волшебник изумрудного города".
Надо побороть в себе нерешительность, а лень часто бывает основным двигателем прогресса