21.01.2019 10:50 776

Модульбанк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса, повторно выставлен на продажу. По словам собеседников "Ъ", свою долю продает крупнейший акционер Артем Аветисян, которому необходимы деньги для участия в допэмиссии его банка «Восточный». С этой же целью бизнесмен уже пытался продать Модульбанк в ноябре 2018 года, исходя из оценки в 5 капиталов. Тогда желающих не нашлось и допэмиссию перенесли на апрель 2019 года. Чтобы сделка состоялась, господину Аветисяну нужно серьезно снизить цену до одного капитала, уверены эксперты. Сам бизнесмен вообще отрицает планы продажи банка.

О том, что Артем Аветисян пытается продать свой пакет акций в Модульбанке, в котором ему лично принадлежит 68,3%, рассказали "Ъ" два источника, близких к бизнесмену. Два собеседника на рынке M&A также заявили, что знают о желании господина Аветисяна продать банк. По словам первого собеседника, сделку бизнесмен рассчитывает закрыть до апреля, чтобы принять участие в допэмиссии акций банка «Восточный», где выступает одним из двух совладельцев. Привлечь необходимые средства (около 2 млрд руб.) другим способом, по словам собеседников "Ъ", господин Аветисян сейчас не может.

Модульбанк специализируется на обслуживании предпринимателей, преимущественно дистанционном. Капитал составляет 2,3 млрд руб. По итогам 11 месяцев 2018 года банк получил нулевую прибыль.

Один из источников на рынке M&A указывает, что Артем Аветисян уже пытался продать долю в Модульбанке, чтобы принять участие в допэмиссии «Восточного», запланированной исходно на декабрь 2018 года, но перенесенной на апрель 2019 года. «Тогда он рассчитывал закрыть сделку до конца ноября, но оценивал банк нереалистично — в 5 капиталов»,— отмечает источник "Ъ".

Предложение о покупке получили почти все крупные игроки, в том числе ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, а также Тинькофф-банк. В большинстве перечисленных кредитных организаций "Ъ" неофициально подтвердили эту информацию. Официально в ВТБ, Тинькофф-банке и Совкомбанке заявили "Ъ", что не планируют покупать Модульбанк. В Альфа-банке отказались от комментариев, Россельхозбанк не ответил на запрос. «Заинтересованные в сделке были, но совершенно точно не по продолженной цене»,— указывает один из собеседников "Ъ", получавший предложение о покупке Модульбанка в прошлом году.

С тем, что банк невозможно продать за 5 капиталов, согласен управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. По его словам, последняя успешная сделка на банковском рынке по высокой цене, хотя и более скромной, чем 5 капиталов, была заключена в марте 2008 года. Тогда британский банк Barclays купил у группы «Петропавловск Финанс» 100% акций Экспобанка за 4 капитала, напоминает он.

Один из потенциальных покупателей на условиях анонимности заявил "Ъ", что Модульбанк действительно интересный банк, поэтому его теоретически можно продать, но всего лишь за 1,5 капитала. «В то же время проект относительно новый, требует больших вложений в рекламу,— отметил собеседник "Ъ".— Кроме того, банк работает в рискованном с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства сегменте. Все перечисленное снижает привлекательность покупки».

Если исходить из оценки в 1,5 капитала, Артему Аветисяну нужно продать около 60% акций, чтобы получить необходимые 2 млрд руб. Однако, по мнению аналитика рейтингового агентства АКРА Александра Рудых, «с учетом состояния банковского рынка будет сложно продать банк по цене выше капитала».

Впрочем, сам Артем Аветисян планы по продаже Модульбанка вообще отрицает. Он заявил "Ъ", что не продаст Модульбанк ни за какие деньги, а «предложения от желающих купить» банк получает периодически. «Сейчас Модульбанк не продается, и не планируется этого делать в ближайшее время,— заявил совладелец и председатель правления Модульбанка Андрей Петров.— У нас было много предложений о покупке в прошлом году, но мы не стали их рассматривать серьезно, не увидели никаких синергий и преимуществ, которые помогли бы развитию нашего бизнеса».

Виталий СОЛДАТСКИХ, Ксения ДЕМЕНТЬЕВА