23.01.2019 17:30 752

Удмуртия начала переговоры о возможности размещения токенизированных облигаций на белорусской криптобирже Currency.com, сообщил РБК источник на крипторынке и подтвердили первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин и руководитель криптобиржи Виктор Пергамент.

«Мы рассматриваем вариант размещения облигаций на белорусской криптобирже как один из способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику Удмуртии, — рассказал РБК Александр Свинин. — В настоящее время мы провели предварительные переговоры, ознакомились с условиями работы биржи». По его словам, вопрос требуют проработки и согласования с ЦБ и Минфином.

В ЦБ на запрос РБК не ответили, в Минфине напомнили, что законопроект о цифровых финансовых активах, который направлен на регулирование криптоиндустрии в России, дорабатывается группой депутатов и находится на рассмотрении в Госдуме.

Следующие переговоры Удмуртии с представителями криптобиржи должны состояться 28 января. «Настроены на то, чтобы это сделать», — подчеркнул Свинин, добавив, что размещение криптобондов будет тестовым и небольшим по объему. Кто может выступить эмитентом облигаций, вице-премьер не уточнил.

На встрече с представителями Удмуртии обсуждалась тема выпуска токенизированных облигаций, пояснил Виктор Пергамент. «Мы начали работу по изучению документов», — добавил он.

Токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде токена, то есть записи в распределенном реестре. Инвесторы криптобиржи могут покупать такие бонды с помощью валют, с которыми работает биржа (в данном случае биткоины, эфириумы, доллары, евро, российские и белорусские рубли).

За первую неделю работы белорусской криптобиржи поступило 25 заявок на выпуск токенизированных облигаций, в том числе от одной из крупнейших торговых сетей Белоруссии, сообщил РБК представитель биржи. Заявки на регистрацию за это время подали 37 тыс. человек, 40% из них являются инвесторами из России. Но в торгах пока получили право принимать около 1 тыс. инвесторов.

Криптобиржа Currency.com — инвестпроект компании VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени и Larnabel Ventures члена совета директоров группы «Сафмар» Саида Гуцериева, они вложили в него $10 млн. Биржа лицензирована в соответствии с декретом президента Белоруссии Александра Лукашенко «О развитии цифровой экономики».

На бирже торгуются токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. К торгам допускаются инвесторы как из Белоруссии, так и из других стран, кроме США (из-за национальных запретов) и стран, внесенных в черный список FATF — Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Высокие барьеры

Банк России ранее заявлял, что преждевременно допускать криптовалюты к обращению и использованию на организованных торгах из-за риска отмывания денег и финансирования терроризма.

«Технически размещение облигаций на любой легально работающей иностранной бирже является заимствованием в иностранной валюте. Российским законодательством это не запрещено. Даже с учетом отсутствия единой позиции о том, являются ли криптовалюты денежным суррогатом или нет, субъект Федерации планирует не их эмиссию, а эмиссию долговых расписок, что не противоречит законодательству РФ», — считает партнер компании «НАФКО» Павел Иккерт.

Но на законодательном уровне установлены очень высокие барьеры, которые по факту эту возможность блокируют, объяснил он. В соответствии со статьей 104 Бюджетного кодекса план эмиссии должен быть согласован с Минфином, у региона должна отсутствовать просроченная задолженность, регион не должен быть дотационным, ему должен быть присвоен кредитный рейтинг не ниже рейтинга РФ не менее чем двумя международными рейтинговыми агентствами, эмиссия не должна противоречить нормам российского законодательства. «Таких регионов в лучшем случае наберется четыре-пять по всей стране», — сказал Иккерт.

Самостоятельно регион выйти на криптобиржу не может, пока нет законодательства, которое бы это позволяло, спорит эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Елена Анисимова. По ее словам, Бюджетный кодекс ограничивает перечень долговых обязательств субъектов, это облигации, кредиты и гарантии. «Непонятно, чем считать заимствования в криптовалюте, поскольку проект закона «О цифровых финансовых активах» пока остался проектом», — указала она.

«Полагаю, желание Удмуртии [выйти на криптобиржу] может быть каким-то образом связано с их заявлением о создании территории опережающего социально-экономического развития «Сарапул» — тестовой площадки по разработке и проверке законодательного регулирования по обороту криптовалют», — предположила эксперт АКРА.

«Заем в криптовалюте — это риск как минимум вследствие ее волатильности, — считает Анисимова — А если технически есть возможность осуществить заем на белорусской криптобирже в рублях, тогда непонятно, зачем усложнять процесс». К тому же, по ее словам, сделки на блокчейне уже тестировались с участием Национального расчетного депозитария (НРД) и, возможно, логичнее сделать это в России. «В любом случае в условиях, когда правовой статус такого займа не вполне определен, сложно предположить, чтобы Минфин согласовал транзакцию», — заключила эксперт.

В ноябре 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Удмуртской Республики на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Совокупные обязательства по состоянию на 1 октября 2018 года составили 48 млрд руб. (54,6% — бюджетные кредиты, 27,3% — кредиты Сбербанка, остальное — облигационные займы), отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев — 91,5%. График погашения долга аналитики «Эксперт РА» характеризуют как «умеренно комфортный»: в течение 12 месяцев планируется погашение 24,7% от совокупного долга (речь идет о части облигационных займов и бюджетных кредитов).

Евгения ЧЕРНЫШОВА