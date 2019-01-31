31.01.2019 10:10 749

Масштабную аферу организовали мошенники с кредитными картами клиентов Сбербанка. Они звонили или присылали сообщения с банковских номеров, представлялись сотрудниками и сообщали вкладчикам о попытке якобы мошеннических действий. Дескать, зафиксированы попытки блокировать счета и списать деньги. Поэтому клиенту советуют перезвонить и сообщить данные своей карты.

При этом аферисты называли подлинные фамилии банковских служащих и, что самое главное, владели клиентской базой данных — не только знали мобильные и домашние телефоны, но и обращались к своим абонентам по имени и отчеству. При поступлении звонка в мобильных телефонах жертв мошенничества определялись номера Сбербанка — либо 900, либо +7(495)500-55-50. Эти номера указаны как контактные на обратной стороне банковских карт. Сомневавшемуся клиенту "сотрудники" также направляли СМС с подтверждением с короткого номера 900, который имитировал сообщение от банка. Кроме того, они предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних трансакциях.

В общем, все выглядело достаточно убедительно и достоверно. Понятно, что после того, как клиент выполнял "рекомендацию", деньги с его счета исчезали.

Известно о сотне массовых ложных рассылок

В Сбербанке посоветовали клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово, лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка.

Сотрудники собственной безопасности Сбербанка и полицейские из службы экономической безопасности и противодействия коррупции рассматривают несколько версий, почему такая схема мошенничества стала возможной. Одно из предположений — подделка хакерами банковских номеров.

"Мы внимательно изучаем подобные случаи мошеннических действий в отношении наших клиентов и постоянно совершенствуем нашу систему антифрода. Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически", — рассказали в Сбербанке. Другая версия этой истории — банальное воровство и продажа базы данных.

Есть еще один вариант мошенничества с банковскими картами. Аферисты находят человека, желающего что-то купить, — например, по объявлению или запросу в интернете. Ему предлагают оплатить покупку, а для этого положить деньги на банковский счет. Причем — чужой. Понятно, что никакого товара покупатель не получает. Зато в аферу невольно оказывается втянут третий человек. Как только деньги поступают на его счет, ему начинают звонить и требовать перевести эту сумму, так как произошла ошибка и деньги надо вернуть. Если человек отказывается, ему угрожают полицией — мол, он присвоил чужие средства. И большинство соглашается. Пока известно почти о сотне массовых ложных рассылок и примерно 130 звонках о якобы блокировках счетов.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ

