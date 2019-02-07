В России может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений. Законопроекты готовы, предстоит их общественное обсуждение, рассказал "РГ" главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен), экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.

Юрий Викторович, насколько я поняла из того, что уже сообщали инициаторы идеи минфин и ЦБ, главное отличие новой системы в том, что индивидуальный пенсионный капитал — это собственность работника, и это дает ему ряд преимуществ. Каких?

Юрий Воронин: Да, это ключевой момент. Суммы, которые станут формироваться в виде ИПК, изначально будут собственностью человека. И это право сохраняется при передаче средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для организации инвестирования. То есть они будут передаваться в доверительное управление.

Поэтому, поскольку вы собственник, эти средства будут полноценно наследоваться. Только если пенсия уже назначена, причем пожизненно, остаток средств наследоваться уже не сможет. Ведь в этом случае НПФ или страховая компания берут на себя финансовые риски — они обязаны выплачивать пенсию даже в случае, если индивидуальный капитал будет исчерпан. При этом, если гражданин выберет срочную пенсионную выплату, остаток неполученных средств в случае его смерти целиком остается наследникам.

Говорят, эти деньги можно будет на лечение тратить?

Юрий Воронин: Это еще одна возможность, предоставляемая будущим законом, — использовать средства ИПК на лечение. Речь идет о действительно тяжелых, угрожающих жизни заболеваниях — будет утвержден фиксированный список, который подготовит минздрав.

Индивидуальный пенсионный капитал можно будет наследовать и тратить на лечение тяжелых заболеваний

Например, онкологические заболевания. Потому что в таком случае отвлекать средства на накопление несправедливо и, наверно, даже безнравственно. Лучше использовать имеющийся капитал на операцию, лекарства. Единственное ограничение, чтобы исключить обналичивание денег, потратить их можно будет исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией.

А как будет решаться вопрос с внесением средств? С переходом человека из одного НПФ в другой?

Юрий Воронин: Будет единый центральный оператор, через которого проходят все платежи. Через него же будут фиксироваться переходы от одного работодателя к другому, чтобы здесь тоже не возникало проблем. Потому что, если работодателю нужно будет напрямую переводить средства своих работников, состоящих в разных НПФ, чисто технически это сложно и обременительно.

Работник тоже платит

А если я захочу поменять НПФ?

Юрий Воронин: Если работник захочет поменять НПФ, заявление ему нужно будет через своего работодателя писать тоже центральному оператору. Это отсечет возможность злоупотреблений, с которыми регуляторы боролись все годы существования прежней системы — когда люди непонятным для них образом оказывались переведенными из одного НПФ в другой, иногда по поддельным заявлениям.

Конечно, "переманивание" клиентов мы вряд ли сможем исключить. Но сейчас в этой системе действительно создается реальная возможность для конкуренции. Фонды могут предлагать разные условия клиентам, более интересные, привлекательные, большую доходность, более ощутимые гарантии.

Кроме того, решена пресловутая проблема пятилетнего "непереходного" периода: по старым правилам, если человек менял НПФ ранее, чем через пять лет, он терял весь инвестиционный доход, ему переводили только номинал средств. Это тоже подталкивало фонды переманивать клиентов.

В новом законопроекте учтены интересы и людей, и фондов: при переходе из одного НПФ в другой средства будут переведены целиком, без потери доходности, но сохраняется пятилетний срок для их перевода — чтобы фонд мог спокойно завершить инвестиционный процесс и "не выдергивать" средства немедленно.

Получается, новую накопительную систему — формирование индивидуального пенсионного капитала — придется строить фактически заново?

Юрий Воронин: По сути, да, это будет принципиально иная модель. Серьезное отличие от прежней системы — кто платит накопительный взнос.

До сих пор весь тариф целиком — и на страховую пенсию, и до 2014 года на накопительную — вносил работодатель. Работник не платит ни в Пенсионный фонд, ни в другие социальные фонды ни копейки. На его зарплате эти платежи не сказываются, в отличие, например, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

В новой системе накопительный пенсионный взнос должен будет платить сам работник, из своего личного заработка. Это, кстати, порядок, принятый в большинстве стран мира, причем и в солидарной системе тоже. В Европе нет ни одной страны, где платил бы только работодатель. Там делят тариф: часть платит работодатель, часть — сам работник, обычно половина на половину, а иногда работник даже больше.

Но разве работник, который будет платить сам, из своей зарплаты, будет более защищен?

Юрий Воронин: Принципиальный момент: новая система не связана с обязательным пенсионным страхованием. В ней не будет механизма принуждения.

По сути, работник сможет самостоятельно решать — участвовать ли ему в накоплении с тем, чтобы в старости получить в дополнение к государственной страховой пенсии еще одну — негосударственную. Он сможет выбирать НПФ, инвестиционный план, сравнивать условия, предлагаемые разными фондами. Государство в лице регулятора ЦБ по-прежнему будет контролировать деятельность НПФ. Будет работать и система защиты накоплений. Но в целом человек будет гораздо более самостоятелен и свободен в принятии решений.

К тому же в прежней модели пенсионные накопления не были собственностью гражданина. А индивидуальный пенсионный капитал ему принадлежит, и это дает будущему пенсионеру определенные преимущества.

Выход есть!

Какой механизм входа в накопительную систему предусматривается?

Юрий Воронин: Всемирный банк, который, собственно, 20-30 лет назад генерировал идею введения накопительных пенсий, долгое время придерживался позиции, что участие работников должно быть обязательным.

Этот подход, собственно, был применен и в странах Латинской Америки (Чили, Аргентине, Уругвае), и в Восточной Европе (Польше, Венгрии, странах Балтии). Россия не стала исключением, мы тоже наступили на эти грабли.

В новой системе накопительный пенсионный взнос будет платить сам работник из своего заработка. Если, конечно, захочет. Принуждать его никто не будет

Сейчас эксперты Всемирного банка трансформировали эту идею обязательности, предложив так называемую автоподписку или авторегистрацию. Суть в том, что работника включают в накопительную систему по умолчанию, но дают ему возможность в течение какого-то срока из нее выйти.

И какой срок хотят установить в России?

Юрий Воронин: Как я уже сказал, любой участник может принять решение о выходе или о приостановлении своего участия в системе. По факту дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства.

Но в таком случае может повториться история с "молчунами", когда основная масса работников не хотела или не могла разбираться в тонкостях закона, не знала, кому и как доверить свои взносы для инвестирования, попросту отказывалась делать какой-либо выбор?

Юрий Воронин: Сейчас предлагается иной вариант — так называемый сервисный облегченный порядок вхождения в систему. Разумеется, все эти детали еще будут обсуждаться.

Но я рассказываю о принципе, заложенном в законопроекте. В нашем Гражданском кодексе есть статья 158, предусматривающая облегченный порядок заключения гражданско-правовых договоров: молчание одной из сторон заключения сделки может в определенных оговоренных в законе случаях признаваться выражением ее воли, ее согласия на сделку. Но при этом должно соблюдаться обязательное условие: заключаемая сделка должна быть очевидно привлекательной. Тогда, как говорят юристы, возникает презумпция очевидного желания стороны на заключение сделки.

Проще говоря, в случае с ИПК эта норма позволяет, если человек согласен заключить сделку, предложить ему наиболее простой, не требующий большой формалистики и особых его действий путь ее оформить. Но поскольку захотят, очевидно, не все — такая норма не может носить всеобщего, универсального характера.

Как же предполагается разделить тех, кто захочет использовать право на формирование пенсионного капитала, и тех, кто не захочет?

Юрий Воронин: Будет сделан водораздел. Самый простой — по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить.

Что касается высокооплачиваемых работников, им формирование собственных пенсионных накоплений должно быть интересно. Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим ("сервисным"). Но опять-таки никакого принуждения: те, кто не захочет, будут иметь возможность отказаться, только надо будет высказать свое решение, свою волю.

И где пройдет этот самый водораздел, или, как говорят специалисты, "порог входа"? Он будет привязан к средней зарплате по стране?

Юрий Воронин: Сумма отсечения пока обсуждается. Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта. Решение будет приниматься, когда законопроект станет предметом обсуждения в правительстве.

Какие еще условия формирования ИПК обсуждаются? Например, каким будет тариф?

Юрий Воронин: Будущий закон сконструирован так, что вам, по большому счету, никаких действий предпринимать не надо. Первый год — год ожидания, в течение которого предусмотрен нулевой тариф. То есть взносы в первый год взиматься не будут.

Этот год дается на то, чтобы вы подумали и, если решите, отказались от участия. По прошествии года тариф устанавливается на уровне 1 процента от зарплаты, через год — два процента и так далее по умолчанию его доведут до 6 процентов. Причем предусмотрено, что эти взносы освобождаются от НДФЛ, для участников это дополнительная выгода.

Пусть каждый решает сам

А в чем выгода государства от таких перемен? Сбрасывает со своих плеч бремя ответственности?

Юрий Воронин: Прежняя система накоплений была частью обязательного пенсионного страхования. Накопительные взносы взимались в обязательном порядке, но дальше в части их инвестирования, управления накоплениями включались рыночные механизмы — и тут неизбежно возникало серьезное противоречие.

Ведь если государство к чему-то принуждает человека, то это означает и ответственность государства возместить убытки, если они возникают. Причем не только прямые убытки, но и упущенную выгоду.

В результате возник замкнутый круг: стараясь гарантировать сохранность накоплений, государство все более жестко регулировало деятельность НПФ, других участников рынка. А те в результате действовали в узком диапазоне правил, очерченных регулятором. Кто-то показывал чуть большую доходность, кто-то меньшую, но, в общем и целом, конкурентной среды на этом рынке так и не возникло.

И доходность накоплений в долгосрочной перспективе оказалась существенно меньше той, на которую изначально рассчитывали.

Не говоря уже о случаях банкротств нескольких НПФ, когда государству пришлось компенсировать потери их вкладчикам, а сама система была серьезно скомпрометирована.

Однако прежняя система — пенсионные накопления заморожены с 2014 года. Что с ней делать?

Юрии Воронин: Мне не нравится термин "накопления заморожены". Если бы они были заморожены, их можно было бы разморозить.

То, что было сделано, если назвать более точно, — это обнуление тарифа пенсионных взносов, той его части — 6 процентных пунктов, которая перечислялась на формирование накопительной пенсии. Соответственно, с 2014 года эту часть тарифа в законе обнулили и направили весь объем взносов в солидарно-распределительную систему, на выплату текущих пенсий.

При этом, конечно, поступающие по этому повышенному тарифу пенсионные взносы образовали дополнительные права будущих пенсионеров по страховой пенсии. Эти права зафиксированы и их предстоит выполнять. Так что никаких возвратов, разморозок не будет — это попросту невозможно.

Получается, накопительная система, запущенная с 2002 года, не показала особой эффективности, высокой доходности от инвестирования пенсионных средств. Где уверенность, что предлагаемый вариант с индивидуальным капиталом будет работать лучше?

Юрий Воронин: Надо понимать, что предлагаемая модель — полностью рыночная. Конечно, государство в лице регулятора ЦБ будет контролировать и денежные потоки, и инвестиционную деятельность НПФ и других участников.

Если клиент выберет вариант пожизненной выплаты, фонды обязаны будут платить пенсию даже в том случае, если индивидуальный капитал будет исчерпан

Появление центрального оператора — еще один инструмент контроля. Сохраняется и система гарантирования пенсионных накоплений. Пока — в таком виде, как она существовала до сих пор, то есть гарантируется возвращение номинала.

Хотя если накопительная пенсия назначена пожизненно и выплачивается — она гарантированно индексируется на инфляцию. Полагаю, что минтруд поставит вопрос о необходимости гарантировать и прирост ИПК на стадии его формирования, по крайней мере, до уровня инфляции. Это тоже будет еще обсуждаться.

Но, согласитесь, этот вариант для граждан более рискованный.

Юрий Воронин: Мы все должны понимать: рынок всегда сопряжен с риском. Тем не менее гражданам предлагают еще один финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств, их сохранения и приумножения.

А получать свои деньги назад человек будет с наступлением пенсионного возраста (кстати, для накопительной и негосударственной пенсий возраст пока оставили на прежнем уровне), причем выплаты эти могут носить пожизненный характер.

Никакие другие финансовые инструменты, ни банковские вклады, ни продукты страховых компаний пожизненных выплат с такой индексацией не предлагают.

Ну и, конечно, налоговые льготы — желание их получить должно стать для человека стимулом к участию в новой системе.

А другим стимулом — желание получить свой совокупный пенсионный доход (страховая пенсия плюс негосударственная пенсия) на более высоком уровне от утраченного заработка при оставлении работы. Только одна страховая пенсия не сможет выполнить эту задачу для средне- и высокообеспеченных работников, а пенсионной уравниловки им очень не хочется, уравниловка их справедливо пугает.

Но воспользоваться этим новым инструментом или воздержаться — это, конечно, каждый будет решать сам.

Визитная карточка

Юрий Викторович Воронин, главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ

Один из самых авторитетных специалистов страны в области социального и пенсионного страхования. Имеет более чем 30-летний стаж работы в органах государственной власти, заслуженный юрист России. Начал карьеру в главном управлении соцобеспечения города Москвы, затем перешел на работу в Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам.

Много лет работал в Министерстве социальной защиты населения России, Министерстве труда и социального развития России, Министерстве здравоохранения и социального развития России. Занимал позиции директора департамента, заместителя министра, статс-секретаря — замминистра. С октября 2013 года возглавил аппарат Счетной палаты. В июне прошлого года был приглашен главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной на должность советника по совершенствованию пенсионной системы. Принимал активное участие в разработке пакета законов об индивидуальном пенсионном капитале. Осенью прошлого года получил пост главного финансового уполномоченного. В новой должности Юрию Воронину предстоит отстаивать интересы граждан, в том числе и в их взаимоотношениях с негосударственными пенсионными фондами, а потому процесс формирования негосударственных пенсий в любом случае останется в кругу его интересов.

Ирина НЕВИННАЯ