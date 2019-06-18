18.06.2019 10:20 418

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации АО «Акционерный банк «Аспект», сообщили РАПСИ в суде.

Регулятор приказом от 12 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации.

Банк «Аспект» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщил ЦБ.

Кроме того, «банк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам».

Банк был зарегистрирован в октябре 1990 года в Москве, акционерами выступили столичные предприятия и организации. В январе 2005 года банк «Аспект» стал участником системы страхования вкладов физических лиц.