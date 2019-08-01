01.08.2019 09:40 530

За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.

«Мы очень осторожно тратим деньги наших акционеров на такого рода инициативы. Всего, я полагаю, мы говорим о сумме плюс-минус $1 млрд, исключая наши будущие транзакции с Mail.Ru», — рассказал Хасис.

При этом Хасис отметил, что пока новых крупных сделок в рамках экосистемы банк не планирует.

В экосистему Сбербанка входит ряд нефинансовых сервисов, зачастую построенных в виде совместных предприятий с крупными игроками отрасли. 25 июля стало известно, что Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд руб. СП будет действовать в сфере еды и транспорта. При этом ранее Сбербанк строил совместное предприятие с конкурентом Mail.Ru — «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет», выделив 30 млрд руб. В 2019 году банк также стал владельцем 46,5% акций интернет-холдинга Rambler Group Александра Мамута.