16.08.2019 09:40 263

Внешний управляющий ООО «Анапский проект» требует привлечь ПАО «Крайинвестбанк» к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 439 млн руб. Управляющий намерен доказать, что сомнительные сделки, в результате которых застройщик ушел в банкротство, совершались под контролем банка. «Анапский проект» не выполнил обязательства перед более чем двумя сотнями покупателей жилья, для достройки жилого комплекса требуется свыше 600 млн руб. По мнению юристов, доводы управляющего о причастности банка к сделкам неубедительны.

В арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление Михаила Кравченко, внешнего управляющего ООО «Анапский проект», о привлечении ПАО «Крайинвестбанк» (КИБ) к субсидиарной ответственности по долгам «Анапского проекта» на сумму 439 млн руб., как говорится в сообщении Единого федерального ресурса сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Компания «Анапский проект» возводила жилой комплекс из двух 17-этажных домов на 390 квартир. Работы остановились в 2016 году, застройщик не выполнил обязательства перед 251 покупателем жилья на 439 млн руб. В 2018 году в «Анапском проекте» было введено внешнее управление. По мнению управляющего, КИБ являлся контролирующим лицом «Анапского проекта» и отдавал распоряжения, обязательные для исполнения застройщиком, поэтому именно на банке лежит ответственность за невыполненные обязательства перед покупателями жилья.

Как следует из материалов арбитражного процесса, Крайинвестбанк инициировал строительство жилого комплекса в Анапе в 2012 году, оформив это решением инвестиционного комитета под председательством гендиректора КИБ Сергея Бритвина. В комитет также входили глава департамента внешних активов Александр Пахомов и начальник отдела проблемных активов Игорь Салтыков (в настоящее время оба являются подсудимыми в деле о хищении средств дольщиков, оно находится в производстве Октябрьского суда Краснодара). В ходе расследования дела о мошенничестве топ-менеджеры Крайинвестбанка, допрошенные в качестве свидетелей, поясняли, что строительный проект в Анапе имел целью улучшить финансовые показатели кредитной организации: на балансе банка находились облигации предприятий Краснодарского края, которые должны были погашаться в 2014 году, при этом руководство банка знало, что облигации существенно переоценены. Руководство КИБ рассчитывало, что прибыль от девелоперского проекта в Анапе, а также в Геленджике и Туапсе покроет убытки от покупки облигаций.

Управляющий Михаил Кравченко настаивает на том, что на самом деле под видом девелоперского проекта реализовывалась незаконная финансовая схема, при которой банк через подконтрольные структуры использовал счет «Анапского проекта» как транзитный для вывода средств, в том числе денег дольщиков.

Как следует из отчета об оценке имущества ООО «Анапский проект», опубликованного в ЕФРСБ, стоимость недостроенных высотных домов в Анапе составляет 288 млн руб., хотя по документам в строительные работы вложено 733 млн руб. Для ввода объектов в эксплуатацию требуется 609 млн руб., включая строительные работы и подведение коммуникаций. В активах «Анапского проекта» также числится дебиторская задолженность на 1,7 млрд руб., но вся она является проблемной.

Запрос "Ъ-Юг" в приемную ПАО «Крайинвестбанк» с просьбой прокомментировать ситуацию остался без ответа, управляющий Михаил Кравченко от комментариев воздержался, сославшись на занятость.

По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, суд должен отказать управляющему. «Даже если верить всем изложенным в заявлении фактам, из них не видно, что банкротство "Анапского проекта" вызвано действиями именно КИБ. Например, внешний управляющий указывает, что в результате действий директора общества Юрия Ганночки, действующего в интересах и по указанию банка, у общества возникли долги перед покупателями жилья и бюджетом, но в заявлении нет ссылки на доказательство этих фактов. Внешний управляющий пишет, что средства "Анапского проекта" выводились через счет, открытый в КИБ, но этого недостаточно для субсидиарной ответственности банка, необходимы доказательства того, что эти действия совершались по указанию банка»,— отметил юрист.

Анна ПЕРОВА, Краснодар