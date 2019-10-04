04.10.2019 15:19 204

Министерство финансов предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Среди профессий, которые могли бы войти в такой перечень, Силуанов назвал водителей и репетиторов, передает «РИА Новости» .

Комментируя эксперимент по введению режима для самозанятых, работающий в четырех регионах, министр отметил, что он показал себя хорошо. Однако есть и риски — например, целый ряд предприятий нанимает людей не как своих сотрудников, а как самозанятых. По его словам, он лично знает о таких случаях.

В августе федеральная налоговая служба заявила, что в России 162 тыс. зарегистрированных самозанятых , в том числе 96 тыс. человек в Москве, 36 тыс. — в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области. Среди самозанятых, указавших род деятельности, лидируют занимающиеся перевозкой пассажиров. За ними идут предприниматели, репетиторы, программисты, консультанты, маркетологи, рекламщики и арендодатели.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует сейчас в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он подразумевает, что граждане, чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, могут платить налог по ставке 4% для работающих с физлицами и 6% для тех, кто работает с компаниями и индивидуальными предпринимателями. При этом им не нужно сдавать отчетность. В 2020 году к пилотным регионам присоединится Тюмень .