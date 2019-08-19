Разбор Банки.ру. «Молодежная карта» Сбербанка: стоит ли брать

«Молодежная карта» Сбербанка на сегодняшний день является самой массовой картой, предлагаемой юным — от 14 лет — клиентам банков. Расскажем, каковы правила получения и пользования этой картой и что еще можно от нее ожидать.

В июне прошлого года Сбербанк сообщал, что портфель активных молодежных карт (которые предлагаются клиентам в возрасте от 14 до 25 лет) составляет более 8 млн штук. Сыграли свою роль, конечно, масштабы банка. Ведь на его долю приходится около трети совокупных банковских активов страны, клиенты могут получить карты более чем в 14 тыс. отделений по стране. Однако изучение условий «Молодежной карты» на фоне ее конкурентов показывает, что эти карты распространены так широко еще и потому, что банк принял несколько радикальных решений.

Завтра придешь с родителями!

Первое из этих решений — выдача карты клиентам, достигшим 14 лет, без привлечения родителей.

По достижении этого возраста подросток, согласно статье 26 Гражданского кодекса, может вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. Но Банки.ру уже писал о проблемах при открытии депозитов в банке и, главное, при распоряжении средствами с этих депозитов. Претензии возникали в том числе и к Сбербанку.

Подавляющее большинство крупных банков выдает дебетовые карты клиентам 14-летнего возраста только при участии кого-то из родителей в качестве доверителя (или опекуна, если родителей нет). Этого требуют, например, банк «Русский Стандарт», Альфа-Банк, ВТБ, «Хоум Кредит», «Тинькофф». Только после достижения 18 лет молодые люди станут в этих банках полноправными клиентами.

При выдаче дебетовой карты подросткам Сбербанк счел, что в законодательстве нет никаких ограничений на этот случай и уровень дееспособности 14-летнего позволяет ему самостоятельно получать и пользоваться такой картой.

Сбербанковский подход оказался близок только Почта Банку, который при выдаче своей геймерской карты требует от 14-летнего клиента паспорт и наличие мобильного телефона, что по нынешним временам выглядит адекватной заменой родителям.

Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, такая карта разработана для того, чтобы «обучить молодежь навыкам финансовой грамотности, предоставляя им наиболее простые и понятные инструменты».





Как получить?

Основанием для выдачи «молодежной» карточки является не наступление календарной даты — 14-го дня рождения, а наличие паспорта (вспомним, что эти два события не совпадают во времени). Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, вместо паспорта можно использовать действующее удостоверение личности военнослужащего (военный билет) или удостоверение личности моряка (ясно, что эти клиенты банка будут старше).

Самостоятельно оформить личную карту можно на сайте банка, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» (это могут сделать действующие клиенты банка) или в отделении банка. В среднем от момента заказа карты до момента выдачи проходит до четырех дней (это данные для городов- миллионников), рассказывают в пресс-службе. Кроме того, «молодежная» карта может быть и зарплатной, если у работодателя заключен договор со Сбербанком.

Обслужим дешево

Еще одно решение, которое выделяет «молодежную» карту Сбербанка на фоне большинства конкурентов, — низкая стоимость годового обслуживания.

Банки обычно используют две схемы: или берут фиксированную плату (в среднем около 500 рублей), или дают возможность получить обслуживание карты бесплатно, но при соблюдении условий — определенного уровня расходов в месяц или наличия неснижаемого остатка. Например, Райффайзенбанк берет за обслуживание детской карты (которую могут получить и подростки) 499 рублей в год, «Тинькофф» за обслуживание «Тинькофф Блэк» не берет денег, если остаток по ней превышает 30 тыс. рублей, иначе обслуживание становится платным — 99 рублей в месяц.

Годовое обслуживание «Молодежной карты» стоит 150 рублей. Это отличает ее от «Классической карты» того же Сбербанка, стоимость обслуживания которой в первый год составляет 750 рублей, а в последующие — 450 рублей в год. Функционал их при этом очень похож, «Молодежная» является полноценной дебетовой картой.

Такая разница в стоимости обслуживания «Молодежной» и «Классической карты» взрослым держателям дебетовых карт может показаться несущественной. Но, если посмотреть форумы, где обсуждаются карты, это преимущество оказывается достаточно важным для подростков. В самом деле, доходы начинающих работников еще незначительны, операции по карте проводятся не часто, и клиентам кажется несправедливым платить за практически нулевое обслуживание.

Условия обслуживания «Молодежной карты» не меняются, когда ее держателю исполняется 26 лет, следует из ответа пресс-службы банка. Карта выдается на три года, возможность выдачи определяется по возрасту: если клиенту 25 полных лет, он ее получит, даже если до дня рождения осталось совсем немного. И все три года действия карты условия останутся прежними.

На рынке есть предложения дебетовых карт и с бесплатным обслуживанием. Такое предложение есть у того же Сбербанка — «Моментальная карта». Как следует из названия, получить ее можно в течение десяти минут. Скорость выдачи объясняется тем, что она неэмбоссированная (то есть на ней нет выпуклых надписей) и неименная. В целом она тоже достаточно функциональна, по крайней мере ее можно использовать для оплаты в магазинах и в Интернете. Проблемы могут возникнуть только при оплате услуг некоторых отелей и автопрокатных компаний за рубежом — им не удастся заблокировать деньги на этой карте при бронировании, без авторизации это невозможно. К тому же некоторые условия для «Моментальной карты» хуже, чем для «Молодежной». Ниже лимиты на снятие наличных без комиссии: у «Молодежной» — 150 000 рублей в день, у «Моментальной» — до 50 тыс. рублей в день. По месячным лимитам разница еще существеннее — 1,5 млн рублей у «Молодежной» против 100 тыс. рублей у «Моментальной». За возможность снимать наличные в банкоматах и кассах Сбербанка по всей России, а не только в своем территориальном банке держатель заплатит 0,75% от суммы, есть комиссии за получение справок в чужих банкоматах, ограничено участие в бонусной программе.

Еще одна дебетовая карта предполагает бесплатное обслуживание без дополнительных условий — «Уютный космос» от «Рокетбанка». С июля 2019 года банк выдает карты клиентам с 14 лет без присутствия и согласия родителей.

Что еще?

Держатели «Молодежных карт», как и держатели других карт банка, могут присоединиться к программе «Спасибо от Сбербанка». Как рассказали в пресс-службе банка, до 11% с покупок у «молодежных» партнеров возвращается держателю «Молодежной карты» бонусами «Спасибо», всегда действует уровень «Большое Спасибо» (0,5% бонусов от Сбербанка, до 30% бонусов от партнеров).

Полная версия мобильного банка бесплатно предоставляется в первые два месяца пользования, с третьего месяца она стоит 60 рублей в месяц, экономный пакет (без СМС-оповещения об операциях) — бесплатно. 60 рублей за такую услугу — это фактически стандарт среди банков России. Выписка по почте бесплатна. Проверка остатка средств в банкоматах других банков и получение данных по десяти последним операциям в банкомате банка стоят 15 рублей.

Все «Молодежные карты» выпускаются пригодными для бесконтактной оплаты, а также оплаты с помощью телефона (приложения Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay).

Плановый перевыпуск бесплатен, а если карта потеряна либо владелец меняет имя или фамилию, то перевыпуск обойдется в 150 рублей. Снятие наличных сверх лимита будет стоить 0,5% от суммы.

Все, что вы выбрали, недопустимо

Еще одной возможностью будущего держателя «Молодежной карты» является индивидуальный дизайн. У продукта есть единый базовый дизайн. Но за 500 рублей клиент может либо выбрать изображение из галереи Сбербанка, либо нарисовать свой дизайн, либо загрузить свое изображение. Комиссия за индивидуальный дизайн взимается единоразово не только после получения карты, но и при перевыпуске.

Надо иметь в виду, что по выбору собственного варианта дизайна в документах Сбербанка есть серьезные ограничения — целых 15 пунктов. Запрещены, например, изображения сексуального характера, политические лозунги и символы, государственная символика, изображения оружия, алкоголя, собственные портреты, реклама, товарные знаки, изображения публичных людей и героев, кадры из фильмов и мультфильмов. Последним, 16-м пунктом банк оставляет за собой право не размещать любые изображения, которые он посчитает недопустимыми.

Кому подходит?

«Молодежная карта» незаменима для подростков 14—17 лет, устраивающихся на первую работу. Отсутствие формальностей вроде сопровождения родителей или заверенного нотариусом разрешения от них серьезно облегчает процесс получения карты и подчеркивает независимость молодого человека. Учитывая полноценный функционал и сниженную плату за обслуживание, карта может помочь юным клиентам банков получить базовые финансовые навыки в период, когда их доходы от подработок, практик и стипендий нерегулярны и не очень велики.

Сергей КАШИН, Banki.ru