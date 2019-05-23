Банк «Уралсиб» предлагает новый сезонный срочный вклад «Лето».

Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей или 1 500 долларов США. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Лето» можно открыть в любом офисе банка, а также в интернет-банке и мобильном банке «Уралсиб». Процентная ставка зависит от срока и способа открытия вклада. Максимальная ставка до 8% годовых в рублях и до 2,5% годовых в долларах США доступна в случае оформления вклада дистанционно — в интернет- или мобильном банке «Уралсиб».

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Лето» можно получить в ближайших отделениях банка «Уралсиб», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатно) или на сайте банка.