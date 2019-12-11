Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет
91 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Неравнодушные сотрудники
Оценка: 5 Проверяется
Обратилась в отделение на Леваневского в Краснодаре для оформления кредитной карты, прождав в очереди минут 20 попала к менеджеру Кристине, очень грамотная и компетентная девушка... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Московском Кредитном Банке – это возможность совершать покупки и расплачиваться заемными средствами. Сегодня они составили серьезную конкуренцию потребительским займам и пользуются большим спросом среди российских граждан.

Отличия от займов

Главное отличие и преимущество состоит в льготном периоде. Его срок составляет 50 или более дней, в течение которых не будут начисляться проценты. При взятии банковского займа переплату необходимо будет погашать с первого дня, то есть льготных периодов не предусмотрено по таким сделкам.

В результате все владельцы могут воспользоваться заемными деньгами бесплатно, при условии, что задолженность будет погашена до окончания беспроцентного срока.

Имея на руках платежное средство, вам не обязательно регулярно им пользоваться. Если по займу проценты будут начисляться постоянно до самого момента погашения, то по карте переплата будет лишь в том случае, если вы будете расплачиваться ею в магазинах, барах, ресторанах, кинотеатрах, парках развлечений, на АЗС, а авиа- и ж/д кассах и других местах после окончания льготного периода.

Второе отличие состоит в доступности – по сравнению с займами, чтобы стать владельцем пластика, нужно выполнить меньше требований. Достаточно предоставить стандартные документы – паспорт, справку о доходах, копию трудовой книжки. Вам не потребуется вносить залог, искать поручителей, приобретать страховку.

Достоинства и преимущества

  • Осуществление транзакций в любой стране мира – представленный продукт работает в интернациональной системе Visa или MasterCard;
  • Поддержка payPass/payWare – эти сервисы помогают уменьшить время на оплату покупок, вам не придется вводить ПИН-код, достаточно поднести пластик к сканеру, и необходимая сумма будет списана со счета;
  • Максимальная безопасность и гарантия сохранности денег благодаря поддержке технологии 3D Secure и интеграции электронного чипа.
  • Расчеты в мобильных приложениях через Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay;
  • Контроль состояния баланса в один клик с помощью интернет-банкинга – вы сможете узнать сумму остатка, дату внесения платежа, получить консультацию специалиста в режиме реального времени, найти ближайший банкомат, терминал или банковское отделение:
  • Отсутствие скрытых комиссий и дополнительных платежей;
  • Фиксированная стоимость выпуска и годового обслуживания, которую можно уточнить еще до подачи заявки на получение.

    • Оформление через Banki.ru

    Наш портал поможет вам ускорить процесс выпуска рассматриваемого расчетного инструмента. Изучайте подробную информацию, включая условия, требования к получателям, длительность льготного периода и отзывы других владельцев. Когда вы примете окончательные решение, воспользуйтесь специально предусмотренной опцией для заполнения онлайн-анкеты. Она будет отправлена в банк, и, в случае положительного решения, карту выпустят и доставят вам домой вместе с курьером.

    Дополнительно посетители нашего онлайн-сервиса могут получить сведения о банке, включая его финансовый рейтинг. В отдельном разделе публикуются экономические новости, статьи, обзоры, которые помогут быть в курсе событий на российском рынке банковских услуг.

    Мы работаем в режиме 24/7, включая выходные и праздники. Все данные оперативно обновляются, поэтому всегда остаются актуальными.

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