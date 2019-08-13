Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Альфа-Банке выдаются пользователям, которые подадут онлайн-заявку. В случае ее одобрения курьер доставит пластик вам домой. Останется только активировать его, и вы сможете оценить все преимущества современного банковского продукта.

Достоинства представленного предложения

Льготный период – это срок, в течение которого не будут начисляться проценты за пользование заемными деньгами;

Доступные процентные ставки, размер которых начинается от 12 % годовых, однако определяется для каждого пользователя индивидуально.

Большой лимит – до 1 миллиона рублей;

Максимальная безопасность при совершении транзакций благодаря наличию встроенного чипа и поддержке технологии 3D Secure;

Фиксированная плата за выпуск и годовое обслуживание;

Отсутствие скрытых комиссий, пеней, дополнительных платежей.

Моментальные транзакции

Пользователи карты получают много возможностей, среди которых использование заемных средств без уплаты процентов, хранение собственных денег, открытие депозитов, получение наличных в банкоматах любой страны мира.

Технологи payPass/payWare позволяет осуществлять денежные операции без ввода ПИН-кода. Владельцу необходимо просто поднести пластик с считывающему устройству, и деньги моментально будут списаны со счета.

Владельцы пластика получают доступ к интернет-банкингу. Этот сервис доступен с любого компьютера, смартфона, планшета. Достаточно пройти авторизацию, и вы увидите всю историю транзакций, остаток денег на счете, узнаете дату внесения оплат, при которой не будет начислена переплата. Кроме этого, можно получить консультацию специалиста, воспользовавшись формой обратной связи, найти ближайшее отделение, банкомат, терминал.

Требования к клиентам

Чтобы получить пластик с одобренным лимитом 50 или более дней, нужно будет подтвердить доход. Также потребуется паспорт и справка с места работы о наличии трудового стажа.

При рассмотрении заявок от потенциальных получателей учитывается размер зарплаты. Важно, чтобы человек получал регулярный доход и имел возможность погашать образовавшуюся задолженность.

После того, как вы подготовите документы, можно подать заявку. Воспользуйтесь для этого нашим порталом Banki.ru. Здесь есть специальная кнопка, которой в один клик открывается электронная форма. Заполните ее и отправьте в банк. В случае положительного решения через несколько дней курьер доставит пластик вам домой по указанному при регистрации адресу.

В нашем онлайн-сервисе опубликовано много полезной информации, включая подробные данные по каждой позиции, размещенной на сайте, экономические новости, обзоры, статьи, мнения экспертов. Пользователи всегда будут в курсе последних событий, происходящих на финансовом рынке России, и смогут выбирать удачное время для пользования банковскими услугам, когда они наиболее выгодны и доступны.