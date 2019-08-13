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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
8 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок
Mastercard Standard
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
163 заявки
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки
от 23,99% до 500 000 до 60 990 - 1 290 нет
50 заявок
Mastercard World
 от 23,99% до 700 000 до 60 490 нет
28 заявок
Visa Platinum
 от 11,99% до 1 000 000 до 100 5 490 - 6 990 нет
8 заявок
Mastercard Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
7 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Альфа-Банке в городах:

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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Альфа-Банке выдаются пользователям, которые подадут онлайн-заявку. В случае ее одобрения курьер доставит пластик вам домой. Останется только активировать его, и вы сможете оценить все преимущества современного банковского продукта.

Достоинства представленного предложения

  • Льготный период – это срок, в течение которого не будут начисляться проценты за пользование заемными деньгами;
  • Доступные процентные ставки, размер которых начинается от 12 % годовых, однако определяется для каждого пользователя индивидуально.
  • Большой лимит – до 1 миллиона рублей;
  • Максимальная безопасность при совершении транзакций благодаря наличию встроенного чипа и поддержке технологии 3D Secure;
  • Фиксированная плата за выпуск и годовое обслуживание;
  • Отсутствие скрытых комиссий, пеней, дополнительных платежей.

    • Моментальные транзакции

    Пользователи карты получают много возможностей, среди которых использование заемных средств без уплаты процентов, хранение собственных денег, открытие депозитов, получение наличных в банкоматах любой страны мира.

    Технологи payPass/payWare позволяет осуществлять денежные операции без ввода ПИН-кода. Владельцу необходимо просто поднести пластик с считывающему устройству, и деньги моментально будут списаны со счета.

    Владельцы пластика получают доступ к интернет-банкингу. Этот сервис доступен с любого компьютера, смартфона, планшета. Достаточно пройти авторизацию, и вы увидите всю историю транзакций, остаток денег на счете, узнаете дату внесения оплат, при которой не будет начислена переплата. Кроме этого, можно получить консультацию специалиста, воспользовавшись формой обратной связи, найти ближайшее отделение, банкомат, терминал.

    Требования к клиентам

    Чтобы получить пластик с одобренным лимитом 50 или более дней, нужно будет подтвердить доход. Также потребуется паспорт и справка с места работы о наличии трудового стажа.

    При рассмотрении заявок от потенциальных получателей учитывается размер зарплаты. Важно, чтобы человек получал регулярный доход и имел возможность погашать образовавшуюся задолженность.

    После того, как вы подготовите документы, можно подать заявку. Воспользуйтесь для этого нашим порталом Banki.ru. Здесь есть специальная кнопка, которой в один клик открывается электронная форма. Заполните ее и отправьте в банк. В случае положительного решения через несколько дней курьер доставит пластик вам домой по указанному при регистрации адресу.

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