|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
|
Mastercard Standard
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
163 заявки
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
103 заявки
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990 - 1 290
|нет
|
50 заявок
|
Mastercard World
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|490
|нет
|
28 заявок
|
Visa Platinum
|от 11,99%
|до 1 000 000
|до 100
|5 490 - 6 990
|нет
|
8 заявок
|
Mastercard Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
7 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Альфа-Банке выдаются пользователям, которые подадут онлайн-заявку. В случае ее одобрения курьер доставит пластик вам домой. Останется только активировать его, и вы сможете оценить все преимущества современного банковского продукта.
Достоинства представленного предложения
Моментальные транзакции
Пользователи карты получают много возможностей, среди которых использование заемных средств без уплаты процентов, хранение собственных денег, открытие депозитов, получение наличных в банкоматах любой страны мира.
Технологи payPass/payWare позволяет осуществлять денежные операции без ввода ПИН-кода. Владельцу необходимо просто поднести пластик с считывающему устройству, и деньги моментально будут списаны со счета.
Владельцы пластика получают доступ к интернет-банкингу. Этот сервис доступен с любого компьютера, смартфона, планшета. Достаточно пройти авторизацию, и вы увидите всю историю транзакций, остаток денег на счете, узнаете дату внесения оплат, при которой не будет начислена переплата. Кроме этого, можно получить консультацию специалиста, воспользовавшись формой обратной связи, найти ближайшее отделение, банкомат, терминал.
Требования к клиентам
Чтобы получить пластик с одобренным лимитом 50 или более дней, нужно будет подтвердить доход. Также потребуется паспорт и справка с места работы о наличии трудового стажа.
При рассмотрении заявок от потенциальных получателей учитывается размер зарплаты. Важно, чтобы человек получал регулярный доход и имел возможность погашать образовавшуюся задолженность.
После того, как вы подготовите документы, можно подать заявку. Воспользуйтесь для этого нашим порталом Banki.ru. Здесь есть специальная кнопка, которой в один клик открывается электронная форма. Заполните ее и отправьте в банк. В случае положительного решения через несколько дней курьер доставит пластик вам домой по указанному при регистрации адресу.
В нашем онлайн-сервисе опубликовано много полезной информации, включая подробные данные по каждой позиции, размещенной на сайте, экономические новости, обзоры, статьи, мнения экспертов. Пользователи всегда будут в курсе последних событий, происходящих на финансовом рынке России, и смогут выбирать удачное время для пользования банковскими услугам, когда они наиболее выгодны и доступны.