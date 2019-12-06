Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в банке «Пойдем!» на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Electron
|от 19,8%
|до 299 000
|—
|0
|нет
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584 заявки
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Visa Electron Instant Issue
|24,8%
|до 29 999
|—
|0
|нет
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108 заявок
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Visa Electron
|от 8%
|до 200 000
|—
|0
|нет
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51 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Выбирая банковский продукт премиум-класса, следует рассмотреть золотую кредитную карту в банке «Пойдем!». По стоимости обслуживания она существенно дороже стандартных вариантов, но при этом предлагает целый спектр возможностей и привилегий для владельца:
Однако потребители выбирают пластик Голд не только по причине широких возможностей. Такой продукт становится отражением статуса пользователя и указывает, что к человеку требуется особый подход. Чаще всего изделие оформляют политики, банкиры и люди, занятые бизнесом.
Основные преимущества
Наиболее явными и привлекательными сторонами использования пластикового носителя GOLD выступают:
1. Опция кэшбэка. После совершения расходной операции держателю возвращается часть суммы обратно на счет. Это позволяет существенно экономить на покупках.
2. Дополнительные бонусы. Если постоянно пользоваться платежным инструментом, будут начисляться баллы, которые в дальнейшем легко обменять на подарки, товары и билеты. Всего на выбор потребителей приведено более 1000 предложений.
3. Чтобы получить максимальную выгоду, необходимо использовать пластик в учреждениях-партнерах. Тогда скидки достигают 40%.
4. Если требуется, можно оформить до 5 таких же дополнительных платежных средств для своих родственников.
Как оформить?
Чтобы получить одобрение на выдачу такого продукта, необходимо придерживаться следующих условий:
Для подачи заявки можно зайти на официальный сайт учреждения и заполнить онлайн-форму или лично посетить офис компании с паспортом и написать заявление. С таким платежным средством доступны следующие привилегии:
Также онлайн-ресурс предлагает ознакомиться с другими доступными продуктами, условиями их оформления и требованиями к пользователям. Для оптимального выбора можно воспользоваться массой полезных опций.