Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в БыстроБанке на выгодных условиях.
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Процентная
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|Популярность
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Visa Gold
|от 14,5%
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|720
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
В БыстроБанке кроме классических пластиковых носителей можно оформить золотую кредитную карту GOLD. Помимо особого статуса, такие изделия обладают рядом достоинств по сравнению со стандартными вариантами. Именно поэтому такой вид пластика выбирают обеспеченные люди, которые ценят высокий сервис обслуживания и предоставленные привилегии.
Особенности продукта
Платежное средство Голд оформляют сроком на 3 года, после чего осуществляется перевыпуск изделия на таких же условиях сотрудничества. Его удобно брать в деловые поездки по Европе, ведь оно отличается привлекательными условиями:
Перечисленные условия достаточно стандартны для платежных инструментов, но основные преимущества такого типа пластика заключаются в дополнительных привилегиях:
1. Действуют бонусные программы и скидки.
2. Предусмотрена поддержка держателя за пределами страны, выдача наличных средств осуществляется при потере изделия за рубежом.
3. Онлайн-транзакции происходят под специальной защитой от международных платежных систем.
4. Обналичивание через банкоматы страны и организации-партнеры за границей.
Такой продукт наиболее выгоден тем пользователям, кто часто ездит за рубеж и пользуется всеми его достоинствами. Обычным клиентам выгоднее оформить классический пластиковый носитель.
Процедура оформления
Чтобы обзавестись таким пластиком, необходимо придерживаться некоторых требований:
Чтобы подать запрос, следует обратиться в ближайший офис выбранной организации с паспортом и написать заявление. Также предусмотрена подача заявки в онлайн-режиме на официальном сайте структуры, при этом можно заказать индивидуальный дизайн изделия.
Процесс оформления подразумевает следующие шаги:
1. Посетить офис банковской организации.
2. Написать заявление.
3. Собрать пакет документов.
4. Дождаться решения от финансового учреждения, на принятие которого уходит до 2 дней.
5. Забрать готовый продукт.
В обязательный пакет документации входят следующие позиции:
Ознакомиться с полным перечнем доступных программ можно на сетевом ресурсе Банки.ру. Здесь вы найдете подробные условия и требования к пользователям, сроки выдачи готовых платежных инструментов, а также массу полезных опций, которые помогут подобрать оптимальный вариант.