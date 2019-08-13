Золотая кредитная карта в Россельхозбанке обеспечивает выгодное и постоянное использование заемных средств на привлекательных условиях. Вы сможете оплачивать покупки и услуги, а также обналичивать деньги. Выплатить долг можно удобным способом в течение действия льготного периода.

Пластик премиум-класса Gold указывает на статус держателя и обеспечивает множество привилегий, которые не доступны другим посетителям организации. Получить продукт может постоянный клиент, который давно пользуется услугами компании, и новый потребитель, который хочет стать обладателем пластикового носителя такого уровня.

Основные положения

При использовании платежного средства необходимо учитывать следующие особенности:

Срок действия составляет 3 года, а затем необходимо перевыпустить изделие;

Все операции совершаются в рублях;

Клиент может сам выбрать лимит денег;

Невысокая стоимость обслуживания, доступ к промо-акциям и скидкам;

Невысокая ставка при обналичивании средств;

Поддержка контактного центра в круглосуточном режиме;

Защита от мошенничества пин-кодом и электронным чипом;

В случае утраты пластика за границей, учреждение выдает наличные деньги.

Самые выгодные условия предусмотрены для пользователей, которые получили персональные предложения от банковской структуры. Здесь заранее одобрен лимит и предлагаются наиболее привлекательные условия сотрудничества: пользование пластиком Голд осуществляется бесплатно, ставка по процентам минимальная.

Требования к оформлению

Для тех, кто первый раз обратился в финансовую структуру, потребуется заполнить анкету в ближайшем офисе или подать заявку в режиме онлайн на официальном сайте. После рассмотрения запроса следует посетить контактный центр с пакетом документов, в числе которых:

Российский паспорт;

Справка о размере заработной платы по форме 2-НДФЛ;

Копия трудовой книги, заверенная работодателем;

Для мужчин обязателен военный билет;

В редких случаях требуется ИНН предприятия работодателя.

В число главных требований входят:

Возрастной диапазон держателя — от 21 до 68 лет;

Гражданство РФ;

Постоянная прописка в пределах России;

Официальное место работы;

Подтвержденный уровень дохода;

Стаж на последнем месте — от полугода, общий — от 1 года.

Область применения пластика обширна: можно совершать покупки в торговых сетях, оплачивать товары и услуги в интернете, совершать переводы. Все операции надежно защищены, а в подтверждение каждой приходит смс-сообщение с кодом, который никому нельзя сообщать.

Достоинства онлайн-сервиса Банки.ру

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Для оперативного выбора подходящего пластикового носителя можно воспользоваться следующими опциями:

Онлайн-калькулятор;

Отзывы пользователей;

Форум для посетителей сервиса, где можно получить подробную консультацию;

Поисковая система.