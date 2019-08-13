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Золотая кредитная карта в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк

Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Россельхозбанке на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 22,9% до 1 000 000 до 55 0 - 4 800 нет
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
от 22,9% до 1 000 000 до 55 2 000 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Золотая кредитная карта в Россельхозбанке в городах:

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Золотая кредитная карта в Россельхозбанке обеспечивает выгодное и постоянное использование заемных средств на привлекательных условиях. Вы сможете оплачивать покупки и услуги, а также обналичивать деньги. Выплатить долг можно удобным способом в течение действия льготного периода.

Пластик премиум-класса Gold указывает на статус держателя и обеспечивает множество привилегий, которые не доступны другим посетителям организации. Получить продукт может постоянный клиент, который давно пользуется услугами компании, и новый потребитель, который хочет стать обладателем пластикового носителя такого уровня.

Основные положения

При использовании платежного средства необходимо учитывать следующие особенности:

  • Срок действия составляет 3 года, а затем необходимо перевыпустить изделие;
  • Все операции совершаются в рублях;
  • Клиент может сам выбрать лимит денег;
  • Невысокая стоимость обслуживания, доступ к промо-акциям и скидкам;
  • Невысокая ставка при обналичивании средств;
  • Поддержка контактного центра в круглосуточном режиме;
  • Защита от мошенничества пин-кодом и электронным чипом;
  • В случае утраты пластика за границей, учреждение выдает наличные деньги.

    • Самые выгодные условия предусмотрены для пользователей, которые получили персональные предложения от банковской структуры. Здесь заранее одобрен лимит и предлагаются наиболее привлекательные условия сотрудничества: пользование пластиком Голд осуществляется бесплатно, ставка по процентам минимальная.

    Требования к оформлению

    Для тех, кто первый раз обратился в финансовую структуру, потребуется заполнить анкету в ближайшем офисе или подать заявку в режиме онлайн на официальном сайте. После рассмотрения запроса следует посетить контактный центр с пакетом документов, в числе которых:

  • Российский паспорт;
  • Справка о размере заработной платы по форме 2-НДФЛ;
  • Копия трудовой книги, заверенная работодателем;
  • Для мужчин обязателен военный билет;
  • В редких случаях требуется ИНН предприятия работодателя.

    • В число главных требований входят:

  • Возрастной диапазон держателя — от 21 до 68 лет;
  • Гражданство РФ;
  • Постоянная прописка в пределах России;
  • Официальное место работы;
  • Подтвержденный уровень дохода;
  • Стаж на последнем месте — от полугода, общий — от 1 года.

    • Область применения пластика обширна: можно совершать покупки в торговых сетях, оплачивать товары и услуги в интернете, совершать переводы. Все операции надежно защищены, а в подтверждение каждой приходит смс-сообщение с кодом, который никому нельзя сообщать.

    Достоинства онлайн-сервиса Банки.ру

    Если вы хотите рассмотреть весь список доступных предложений, можно зайти на наш сетевой ресурс. Здесь представлены только достоверные и проверенные сведения, которые обновляются автоматически. Также вы найдете рекомендации по оформлению и использованию продукта, список необходимой документации и сроки выдачи изделий.

    Для оперативного выбора подходящего пластикового носителя можно воспользоваться следующими опциями:

  • Онлайн-калькулятор;
  • Отзывы пользователей;
  • Форум для посетителей сервиса, где можно получить подробную консультацию;
  • Поисковая система.