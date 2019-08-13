Здесь вы можете оформить онлайн золотую кредитную карту в Россельхозбанке на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Gold
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 4 800
|нет
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Visa Gold
Mastercard Gold
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|2 000
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Золотая кредитная карта в Россельхозбанке обеспечивает выгодное и постоянное использование заемных средств на привлекательных условиях. Вы сможете оплачивать покупки и услуги, а также обналичивать деньги. Выплатить долг можно удобным способом в течение действия льготного периода.
Пластик премиум-класса Gold указывает на статус держателя и обеспечивает множество привилегий, которые не доступны другим посетителям организации. Получить продукт может постоянный клиент, который давно пользуется услугами компании, и новый потребитель, который хочет стать обладателем пластикового носителя такого уровня.
Основные положения
При использовании платежного средства необходимо учитывать следующие особенности:
Самые выгодные условия предусмотрены для пользователей, которые получили персональные предложения от банковской структуры. Здесь заранее одобрен лимит и предлагаются наиболее привлекательные условия сотрудничества: пользование пластиком Голд осуществляется бесплатно, ставка по процентам минимальная.
Требования к оформлению
Для тех, кто первый раз обратился в финансовую структуру, потребуется заполнить анкету в ближайшем офисе или подать заявку в режиме онлайн на официальном сайте. После рассмотрения запроса следует посетить контактный центр с пакетом документов, в числе которых:
В число главных требований входят:
Область применения пластика обширна: можно совершать покупки в торговых сетях, оплачивать товары и услуги в интернете, совершать переводы. Все операции надежно защищены, а в подтверждение каждой приходит смс-сообщение с кодом, который никому нельзя сообщать.
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Для оперативного выбора подходящего пластикового носителя можно воспользоваться следующими опциями: