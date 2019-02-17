Потребительский с обеспечением
Томскпромстройбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,50%
Сумма
до 15 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,50 %
- 20 000 ... 15 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 14,90 %
- 20 000 ... 15 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
физические лица должны являться членами Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, либо членами Первичной профсоюзной организации Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности»
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка по форме организации-работодателя
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- другие документы
в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
- документы по предоставляемому залогу
-
ИНН
копия
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- по свободному графику
ежемесячно выплачиваются только проценты
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возраст заемщика – от 18 лет на момент предоставления кредита;
- возможность получения кредита ИП;
- отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- без страхования;
- льготные процентные ставки членам профсоюзной организации
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
Особые ограничения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 18:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 6 городах России
1 795
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- ОГРН
- 1027000002446
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 26-59-31