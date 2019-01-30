Потребительский
Йошкар-Ола, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 12,00 %
- 15 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 18,00 %
- 15 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
2000 руб.
при смене или выводе поручителя за каждый договор поручительства
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика
с одним поручителем сумма кредита - до 1 млн руб. с двумя и более - до 1,5 млн руб.
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 12 месяцев
Требования к трудоустройству:
местонахождение основного места работы - Республика Марий Эл
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
возможность учета совокупного дохода семьи
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 12 месяцев, заемщика и поручителя
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 12 месяцев, заемщика и поручителя
-
справка по форме организации-работодателя
за последние 12 месяцев, заемщика и поручителя
возможность учета совокупного дохода семьи
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на карточный счет
наличными деньгами в кассе (только при кредитовании с использованием дифференцированных платежей)
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность учета совокупного дохода супругов при определении максимальной суммы кредита;
- срок действия решения - 30 дней;
- крупная сумма кредита при наличии не менее двух поручителей
Минусы
- требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе предоставления кредита;
- возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.
Особые ограничения
- максимальная сумма и процентная ставка зависят от количества поручителей
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 6 городах России
1 926
Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
- Адрес
- 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Йошкар-Ола
- Телефоны
-
(8362) 42-13-70