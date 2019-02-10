Цель кредита

рефинансирование

при рефинансировании потребительских кредитов возможно объединить не более трех рефинансируемых кредитов в один, при этом остаток срока действия каждого кредита должен быть не менее трех месяцев; заемщику открывается кредитная линия с лимитом выдачи; текущие кредиты выдаются в пределах свободного остатка лимита кредитной линии согласно графику, установленному договором кредитной линии; график выдачи текущих кредитов формируется в соответствии с датами планируемых досрочных погашений рефинансируемых кредитов и остатками задолженности по основному долгу по рефинансируемым кредитам