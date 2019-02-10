Рефинансирование без обеспечения
ИТ Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,50%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
при рефинансировании потребительских кредитов возможно объединить не более трех рефинансируемых кредитов в один, при этом остаток срока действия каждого кредита должен быть не менее трех месяцев; заемщику открывается кредитная линия с лимитом выдачи; текущие кредиты выдаются в пределах свободного остатка лимита кредитной линии согласно графику, установленному договором кредитной линии; график выдачи текущих кредитов формируется в соответствии с датами планируемых досрочных погашений рефинансируемых кредитов и остатками задолженности по основному долгу по рефинансируемым кредитам
Ставки
- 16,50 %
- до 1 500 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 24 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 22 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- служебное удостоверение / пропуск
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- требуется подтверждение целевого использования кредита в течение 15 дней после перечисления средств на счет в стороннем банке (справка стороннего банка о погашении кредита)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка - 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без обеспечения;
- без страхования
Минусы
- подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;
- рассмотрение заявки - до 3-5 рабочих дней
Особые ограничения
- кредит на рефинансирование;
- требуется подтверждение целевого использования кредита в течение 15 дней после перечисления средств на счет в стороннем банке (справка стороннего банка о погашении кредита)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 2 городах России
2 001
Справочная информация
АО «ИТ Банк»
- Адрес
- 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
(3812) 39-28-28