до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,00 %

10 000 ... 200 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 17,00 %

10 000 ... 200 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы пенсионное удостоверение

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов предоставлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

срок действия решения - 30 дней Минусы требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

требуется личное страхование Особые ограничения кредит для пенсионеров

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.