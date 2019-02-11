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Рефинансирование для госслужащих

Промсвязьбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
269 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
потребительских кредитов (включая POS-кредит), кредитных карт
Ставки
Минимальная
  • 10,90 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Максимальная
  • 17,90 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 1 год ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 2-4 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
для учета дохода от пенсионных выплат: справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию и пенсионное удостоверение
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    рабочий стационарный телефон
  • постоянная регистрация, или фактическое место жительства, или постоянное место работы – в регионе расположения подразделения банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
до 3 рабочих дней с даты подачи полного пакета документов
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
позволяет отложить 2 ежемесячных платежа по кредиту; за первый факт оформления услуги комиссия не взимается
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • срок действия кредитного решения - до 30 дней;
  • возможность получить дополнительные средства на любые цели;
  • есть возможность получения кредита без обращения в банк
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
  • необходимо наличие у заемщика двух телефонов, один из которых – рабочий
Оставить заявку
269 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 10:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 198 городах России
9 962
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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