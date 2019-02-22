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Рефинансирование

Тинькофф Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,90%
Сумма
до 2 000 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 9,90 %
  • 50 000 ... 2 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 24,90 %
  • 50 000 ... 2 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 15 000 руб.
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
    домашний и рабочий
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
день в день
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
  • выезд специалиста
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,5% от суммы выданного кредита, но не более 1 500 руб.; применяется при неоплате платежа и далее каждые семь дней от даты, следующей за датой неоплаты, но не более четырех раз за платежный период
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита без обеспечения;
  • не требуется подтверждение дохода;
  • не требуется личное страхование;
  • выезд специалиста для оформления кредита;
  • возраст заемщика - до 70 лет;
  • нет требований к рефинансируемым кредитам
Минусы
  • крупные штрафы за пропуск платежа
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование» в 1 городе России
85
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
ОГРН
1027739642281
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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