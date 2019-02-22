Выдача

Погашение

Нарушение обязательств по кредиту

0,5% от суммы выданного кредита, но не более 1 500 руб.; применяется при неоплате платежа и далее каждые семь дней от даты, следующей за датой неоплаты, но не более четырех раз за платежный период