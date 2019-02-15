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Курсы валют Яринтербанка в Ярославле

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Яринтербанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,23 67,16 15.02.2019 20:48
EUR 		1 Евро 74,71 75,69 15.02.2019 20:48
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84,08 87,05 15.02.2019 20:48
CHF 		1 Швейцарский франк 65,05 67,40 15.02.2019 20:48
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
Адрес
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
ОГРН
1027600000075
Отделения и банкоматы
в городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
(4852) 32-86-58

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