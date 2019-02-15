Курсы валют Яринтербанка в Ярославлеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Яринтербанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,23
|67,16
|15.02.2019 20:48
|EUR
|1
|Евро
|74,71
|75,69
|15.02.2019 20:48
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|84,08
|87,05
|15.02.2019 20:48
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|65,05
|67,40
|15.02.2019 20:48
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
- Адрес
- г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
- ОГРН
- 1027600000075
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 32-86-58
Предложения Яринтербанка
- Кратко
- Подробно
Дебетовые карты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
36 652
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться