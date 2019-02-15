БыстроБанк, лицензия №1745
Сухаревская, Сретенский бульвар, Тургеневская
БыстроБанк - Московский филиал
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,30
|67,10
|15.02.2019 13:07
|Евро
|от 1
|74,80
|75,70
|15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 495 252-08-10
1-й Коптельский переулок, д. 4, стр. 1
Режим работы
пн — пт:
09:00—17:30
сб, вс:
выходной
112 176