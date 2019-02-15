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БыстроБанк, лицензия №1745

БыстроБанк - Московский филиал

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,30 67,10 15.02.2019 13:07
Евро от 1 74,80 75,70 15.02.2019 13:07
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 495 252-08-10
1-й Коптельский переулок, д. 4, стр. 1
Сухаревская, Сретенский бульвар, Тургеневская

Режим работы

пн — пт:
09:00—17:30
сб, вс:
выходной
112 176