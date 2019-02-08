Под залог движимого имущества
ББР Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,00%
Сумма
до 6 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 16,00 %
- 150 000 ... 6 000 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
техники / оборудования, обязательно
+ 0,5 п. п. к базовой ставке при залоге спецтехники
Страхование
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+ 0,4 п.п. к базовой ставке
Дополнительная информация
При подключении услуги "Понижение ставки" предоставляется скидка в размере 1 / 1,5 / 2 п. п. при уплате комиссии 1,5% / 2% / 2,5% от суммы кредита.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
для наемных служащих, одновременно являющихся владельцами бизнеса (участниками/учредителями) в компании-работодателе — не менее 12 месяцев; для владельцев бизнеса (акционеров) — не менее 12 месяцев; для индивидуальных предпринимателей — не менее 24 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
+ 0,5 п.п. к базовой ставке
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
2 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- повышенная ставка при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования;
- требуется страхование каско
Особые ограничения
- +0,5 п.п. к базовой ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка;
- +0,4 п. п. при отказе от личного страхования;
- +0,5 П.П. при залоге спецтехники
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 08.02.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог движимого имущества» в 13 городах России
2 835
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
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