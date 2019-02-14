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Дебетовая Unembossed

MasterCard Standard Unembossed «Econom» — Экономбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽

со 2-го года: 250 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 50 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% от суммы операции;
  • плата за возникновение задолженности по счету сроком более 90 дней - 1 000 руб.;
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная плата со второго года обслуживания;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
14.02.2019 09:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Unembossed» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 16
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-13-19 — единая справочная служба