Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ со 2-го года: 250 руб. Выпуск и обслуживание 5 $ со 2-го года: 250 руб. (эквивалент) стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Выпуск и обслуживание 4 € со 2-го года: 250 руб. (эквивалент) стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 50 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. (эквивалент) в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 50 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 100 000 руб. (эквивалент) в сутки Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% от суммы операции;

плата за возникновение задолженности по счету сроком более 90 дней - 1 000 руб.;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со второго года обслуживания;

невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах / ПВН сторонних банков Дата актуализации 14.02.2019 09:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.