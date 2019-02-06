Вход
Сбербанк России, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Бесконтактная с транспортным приложением

Visa Classic «Тройка» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • транспортное приложение "Тройка" с возможностью записать на карту билеты на городской транспорт
Бонусы
  • другое

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 "Спасибо" = 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • до 20% бонусов за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
  • 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
  • дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются

Выпуск и обслуживание
900 ₽

со 2-го года: 600 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 150 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. (эквивалент);
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
  • наличие бонусной программы
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карт в долларах США и евро
Особые ограничения
  • карта для оплаты проезда на городском общественном транспорте по бесконтактной технологии
Дата актуализации
06.02.2019 13:00
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Бесконтактная с транспортным приложением» в 7235 городах России
134 174
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 546
Банкоматы 1374
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России