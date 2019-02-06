Бесконтактная с транспортным приложением
- стоимость обслуживания 900 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 30 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 30 €
- бонусная программа
- Visa Classic
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- транспортное приложение "Тройка" с возможностью записать на карту билеты на городской транспорт
- другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 "Спасибо" = 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- до 20% бонусов за покупки в магазинах и на сайтах Партнеров;
- 0,5% за покупки по карте (на уровне "Большое Спасибо" и выше);
- дополнительные бонусы "спасибо" начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
со 2-го года: 600 руб.
со 2-го года: 20 долл.
со 2-го года: 20 евро
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 100 руб.
1%, мин. 150 руб.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 долл.
1%, мин. 5 долл.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 евро
1%, мин. 5 евро
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
- экстренная выдача наличных за рубежом - 6 000 руб. (эквивалент);
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная с 3-го месяца
- не требуется
- не требуется
- невысокая комиссия за снятие в сторонних устройствах;
- наличие бонусной программы
- высокая стоимость обслуживания карт в долларах США и евро
- карта для оплаты проезда на городском общественном транспорте по бесконтактной технологии
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России