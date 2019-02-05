Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Mastercard Gold «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 588 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- заправки
начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые впоследствии могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки:
- 300 приветственных баллов;
- 1 балл за каждые 50 руб. за покупки на АЗС "Лукойл";
- 1 балл за каждые 75 руб. за другие покупки
Выпуск и обслуживание
0 - 3 588 ₽
по 299 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из "минимальных требований":
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 300 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 150 000 руб. и сумма покупок в месяц более 20 000 руб.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 50 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб.;
- 0% в банкоматах банка Траст;
- 0% в любом банкомате при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банка Траст);
- 3 дополнительные карты, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание и снятие наличных в любых банкоматах при выполнении установленных банком требований;
- бонусная программа
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:41
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба