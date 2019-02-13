0 - 1 188 ₽

по 99 руб. в месяц, плата не взимается при наличии на вкладах не менее 50 000 руб. или кредита наличными / любого кредита, выданного на данный карточный счет, или при неснижаемом остатке не менее 30 000 руб. за расчетный период