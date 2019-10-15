Дебетовая карта Black Edition в банке «Новый Век»
Mastercard World Black Edition — Новый Век
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 22 000 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 385 $
- стоимость обслуживания от 0 до 374 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 22 000 ₽
со 2-го месяца взимается по 2 000 руб., плата отсутствует при выполнении одного из следующих условий:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 385 $
со 2-го месяца взимается по 35 долл., плата отсутствует при выполнении одного из следующих условий:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 374 €
со 2-го месяца взимается по 34 евро, плата отсутствует при выполнении одного из следующих условий:
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц, в сторонних банках 300 000 в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц, в сторонних банках 300 000 в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц в устройствах банка, в сторонних банках 300 000 в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|15.10.2019 17:38
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|15.10.2019 17:38
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|15.10.2019 17:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Black Edition» в 1 городе России
Предложения месяца
Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовыхПосмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовыхПосмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%Посмотреть
Справочная информация
КБ «Новый век» (ООО)
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700047715
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 223-00-63