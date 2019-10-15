Дебетовая карта Black Edition в банке «Новый Век»

Mastercard World Black Edition — Новый Век
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 22 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 22 000 ₽

со 2-го месяца взимается по 2 000 руб., плата отсутствует при выполнении одного из следующих условий:

  • покупки от 150 000 руб. в месяц;
  • поступления от 150 000 руб. в месяц;
  • среднемесячные остатки на счетах от 1 500 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 2%, мин. 100 руб.
  • 0,75% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 150 руб.
  • 1% - в кассах банков-партнеров
Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц, в сторонних банках 300 000 в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис, страховая программа, членство в Lounge Key (8 посещений бизнес-залов при выполнеии условий бесплатного обслуживания) - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков- 30 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро;
  • неустойка за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
Дата актуализации 15.10.2019 17:38
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 15.10.2019 17:38
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров
Дата актуализации 15.10.2019 17:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Black Edition» в 1 городе России
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Справочная информация
КБ «Новый век» (ООО)
Адрес
115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1
ОГРН
1027700047715
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 223-00-63

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