Тип карты Mastercard World Black Edition

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 22 000 ₽ со 2-го месяца взимается по 2 000 руб., плата отсутствует при выполнении одного из следующих условий: покупки от 150 000 руб. в месяц;

поступления от 150 000 руб. в месяц;

среднемесячные остатки на счетах от 1 500 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 385 $ со 2-го месяца взимается по 35 долл., плата отсутствует при выполнении одного из следующих условий: покупки от 2 500 долл. в месяц;

поступления от 2 500 руб. в месяц;

среднемесячные остатки на счетах от 1 500 000 руб. (эквивалент)

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 374 € со 2-го месяца взимается по 34 евро, плата отсутствует при выполнении одного из следующих условий: покупки от 2 500 евро в месяц;

поступления от 2 500 евро в месяц;

среднемесячные остатки на счетах от 1 500 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 100 руб.

0,75% - в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб.

1% - в кассах банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц, в сторонних банках 300 000 в сутки, 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 3,5 долл.

0,75% - в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 4 долл.

1% - в кассах банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц, в сторонних банках 300 000 в сутки, 1 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 3,5 евро

0,75% - в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 4 евро

1% - в кассах банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 500 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц в устройствах банка, в сторонних банках 300 000 в сутки, 1 000 000 руб. в месяц

Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис, страховая программа, членство в Lounge Key (8 посещений бизнес-залов при выполнеии условий бесплатного обслуживания) - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков- 30 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро;

неустойка за неразрешенный овердрафт - 40% годовых