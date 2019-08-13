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Онлайн - заявка на дебетовую карту в Локо-Банке

Банк: Локо-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 9,1% 0 - 8 388 до 10% нет
18 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Воспользовавшись порталом banki.ru, вы можете оформить дебетовую карту онлайн Локо-Банка, потратив всего несколько минут. Здесь представлена подробная информация о каждом предложении. Удобный каталог позволяет посетителям сравнивать процентные ставки, стоимость обслуживания продуктов и другие параметры. Они также могут узнавать об условиях бонусных программ и кешбэков. Мы расскажем, на какие дополнительные особенности следует обращать при поиске выгодных вариантов.

Премиум

Многие банки предлагают VIP-продукты с повышенной стоимостью обслуживания. Расходы на их выпуск и поддержку могут доходить до 2–3 тысяч рублей в месяц. Конечно, такие платежи позволяют получать расширенный спектр услуг, включая:

  • круглосуточный консьерж-сервис;
  • бесплатный доступ в наиболее комфортные залы аэропортов;
  • скидки во многих магазинах, включая Duty Free;
  • консультации по финансовым вопросам;
  • особые условия страхования и кредитования.

    • Стоит ли соглашаться с дополнительными расходами? Конечно — если вы часто отправляетесь в другие страны, ведете собственный бизнес и предпочитаете минимизировать затраты времени. Еще одна причина для получения такого платежного средства — это соответствие определенным условиям. Обычно к ним относятся сотрудничество с партнерами банка, поддержание определенного остатка на счетах и наличие ипотеки. Это позволяет значительно уменьшить или вовсе аннулировать ежемесячный платеж.

    Для путешествий

    Еще один вариант — специальный расчетный инструмент для туристов. При умеренной стоимости обслуживания он позволяет делать платежи за границей. География сервисов VISA и MasterCard очень широка — они охватывают более 200 стран. Среди них — Россия, государства СНГ, Евросоюз, США и популярные туристические направления, включая Таиланд, Египет, Турцию и прочие.

    Такое платежное средство обеспечивает безопасность длительных поездок. Рассчитываясь им в магазинах, ресторанах и других местах, вы не демонстрируете окружающим свое благосостояние. Кроме того, при потере «пластика» деньги останутся неприкосновенными — достаточно связаться с оператором горячей линии, чтобы мгновенно заблокировать счет. При необходимости можно воспользоваться услугой экстренного перевыпуска — она обойдется недешево, но станет надежным способом решения проблем.

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