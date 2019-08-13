Онлайн - заявка на дебетовую карту в Локо-Банке

Выбор финансовых услуг

Воспользовавшись порталом banki.ru, вы можете оформить дебетовую карту онлайн Локо-Банка, потратив всего несколько минут. Здесь представлена подробная информация о каждом предложении. Удобный каталог позволяет посетителям сравнивать процентные ставки, стоимость обслуживания продуктов и другие параметры. Они также могут узнавать об условиях бонусных программ и кешбэков. Мы расскажем, на какие дополнительные особенности следует обращать при поиске выгодных вариантов.

Премиум

Многие банки предлагают VIP-продукты с повышенной стоимостью обслуживания. Расходы на их выпуск и поддержку могут доходить до 2–3 тысяч рублей в месяц. Конечно, такие платежи позволяют получать расширенный спектр услуг, включая:

круглосуточный консьерж-сервис;

бесплатный доступ в наиболее комфортные залы аэропортов;

скидки во многих магазинах, включая Duty Free;

консультации по финансовым вопросам;

особые условия страхования и кредитования.

Стоит ли соглашаться с дополнительными расходами? Конечно — если вы часто отправляетесь в другие страны, ведете собственный бизнес и предпочитаете минимизировать затраты времени. Еще одна причина для получения такого платежного средства — это соответствие определенным условиям. Обычно к ним относятся сотрудничество с партнерами банка, поддержание определенного остатка на счетах и наличие ипотеки. Это позволяет значительно уменьшить или вовсе аннулировать ежемесячный платеж.

Для путешествий

Еще один вариант — специальный расчетный инструмент для туристов. При умеренной стоимости обслуживания он позволяет делать платежи за границей. География сервисов VISA и MasterCard очень широка — они охватывают более 200 стран. Среди них — Россия, государства СНГ, Евросоюз, США и популярные туристические направления, включая Таиланд, Египет, Турцию и прочие.

Такое платежное средство обеспечивает безопасность длительных поездок. Рассчитываясь им в магазинах, ресторанах и других местах, вы не демонстрируете окружающим свое благосостояние. Кроме того, при потере «пластика» деньги останутся неприкосновенными — достаточно связаться с оператором горячей линии, чтобы мгновенно заблокировать счет. При необходимости можно воспользоваться услугой экстренного перевыпуска — она обойдется недешево, но станет надежным способом решения проблем.