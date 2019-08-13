Онлайн - заявка на дебетовую карту в Альфа-Банке

Что нужно знать о банковских платежных инструментах?

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Комиссионные

Обратите внимание — банк может взимать плату за снятие наличных. Обычно ее величина существенно увеличивается при получении денег в другом финансовом учреждении. Кроме того, за услуги кассира также придется заплатить больше, чем за использование банкомата.

Еще одна платная услуга — моментальные денежные переводы. Ее стоимость минимальна при перечислениях внутри одной сети. Однако при передаче средств на счета других банков (включая зарубежные) придется уплатить немалую сумму.

Ограничения

Для защиты от мошенничества финансовая организация устанавливает лимиты операций в день, неделю или месяц. Безусловно, такое решение очень полезно, но оно может стать препятствием к осуществлению крупных покупок. Поэтому перед поездкой на курорт или посещением магазина бытовой техники стоит уточнить, какую сумму разрешено тратить единоразово.

Бонусные программы

Такие проекты разрабатываются совместно с другими представителями крупного бизнеса — например, туристическими агентствами, сетями супермаркетов, авиалиниями или наземными перевозчиками. Они предполагают накопление особых баллов, которые можно потратить на скидки, бесплатные услуги и дополнительные привилегии.

Отдельным видом подобных программ стоит назвать кешбэки. Эти сервисы позволяют частично компенсировать затраты — размер возмещения может достигать 30–50 % при участии в маркетинговых акциях и других мероприятиях.

Дополнительные услуги

Платежный инструмент служит универсальным ключом к счету клиента. Это позволяет использовать его для работы со следующими сервисами:

кредитными линиями и овердрафтами;

платежами в иностранных валютах;

международными переводами;

срочными депозитами;

зарплатными проектами и государственной социальной помощью.

Зачастую их можно подключать, не обращаясь в отделение финучреждения. Клиенту достаточно воспользоваться веб-интерфейсом или фирменным мобильным приложением.