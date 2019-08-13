Онлайн - заявка на дебетовую карту в банке Тинькофф Банк

Преимущества банковских платежных инструментов

Обзавестись собственным счетом для покупок и платежей сегодня очень легко — достаточно оформить дебетовую карту онлайн Тинькофф Банка. Она позволяет рассчитываться в магазинах, ресторанах, кофейнях, оптовых гипермаркетах, отелях и многих других предприятиях. При этом универсальность — далеко не единственное ее достоинства. Остальные плюсы мы рассмотрим более подробно.

Выгода

Получение расчетного средства — лучший способ обеспечить себя пассивным заработком. Накапливая деньги, вы будете получать 5–8 % годовых без каких-либо усилий. Это послужит не только компенсацией инфляции, но и способом увеличения благосостояния.

Источником прибыли станет и кешбэк. Этот сервис предполагает компенсацию части потраченных средств. Чтобы возмещать наибольшие суммы, нужно следить за маркетинговыми акциями и специальными предложениями. Они позволяют получать до 30–50 % первоначальных расходов.

Бонусные программы также дают клиенту массу привилегий. Речь идет не только о скидках и подарках. Накапливая особые баллы, он может получать круглосуточные консультации, первым выбирать посадочные места в самолетах, участвовать в предварительных продажах билетов на концерты и даже бесплатно посещать VIP-залы аэропортов. Конкретный перечень услуг устанавливается банком и его партнерами.

Безопасность

Электронное платежное средство — идеальный способ перевозки денег в путешествиях. При безналичных оплатах вы не привлекаете внимания злоумышленников, поскольку не демонстрируете им купюры в своем кошельке. Если «пластик» потеряется, не нужно паниковать — доступная останется неизменной. Достаточно будет позвонить на горячую линию, чтобы заблокировать счет. Если это произойдет во время зарубежного тура, можно воспользоваться услугой экстренного перевыпуска финансового инструмента. Она обойдется дорого, но поможет найти выход из затруднительного положения.

Быстрое оформление

Портал banki.ru значительно облегчает подбор выгодных финансовых услуг. Его каталог позволяет сортировать актуальные предложения по ключевым параметрам. Благодаря этому вся процедура, от начала поиска, до получения «пластика», редко отнимает больше одного рабочего дня. На сайте также представлены следующие полезные материалы:

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