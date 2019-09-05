Онлайн - заявка на дебетовую карту в ОТП Банке

Интересные факты о банковских платежных инструментах

Мы привыкли пользоваться финансовыми услугами на каждом шагу. Сделать покупки в магазине? Занять деньги или одолжить другу? Получить зарплату? Для сотни вопросов есть единственный ответ. При оформлении дебетовой карты онлайн ОТП Банка вам предоставляется полная свобода действий. Перед подачей заявки стоит получше ознакомиться с таким расчетным средством.

1. Источник дополнительного дохода

Клиент финансовой организации может получать немалую прибыль от хранения и использования денег. Прежде всего, речь идет о процентных начислениях по текущему депозиту, которые достигают 7–8,5 % годовых. Второй источник выгоды — кешбэк. Этот сервис позволяет компенсировать часть потраченной суммы — вплоть до 40–50 % при сотрудничестве с партнерами банка.

2. Множество привилегий

Российские финучреждения нередко заключают соглашения с другими представителями крупного бизнеса — авиалиниями, сетями магазинов, отелями, турагентствами и прочими компаниями. Благодаря этому потребителям предоставляются:

скидки;

расширенные программы обслуживания;

подарки;

бесплатный доступ в VIP-зоны аэропортов и бизнес-центров;

круглосуточный консьерж-сервис.

Есть два способа получения таких преимуществ — накопление достаточного количества баллов или приобретение премиального банковского продукта. Стоит понимать, что во втором случае стоимость обслуживания может достигать 1–3 тысяч рублей в месяц.

3. Не выходя из дома

Современные технологии упрощают получение расчетного средства. Больше не нужно идти в ближайшее отделение банка и часами ждать в очереди. Достаточно зарегистрироваться на сайте и заполнить несложную форму. Для этого потребуются только паспорт и любое электронное устройство, имеющее доступ к интернету. Вся процедура, включая выбор подходящих услуг и звонок менеджера компании, займет не больше часа. После этого останется только заказать курьерскую доставку или выбрать оптимальное время посещения офиса.

4. Удобный выбор

Для поиска подходящих вариантов также не потребуется тратить много времени. Портал banki.ru предлагает посетителям каталог с сервисом сортировки. Достаточно сделать всего несколько кликов, чтобы увидеть максимальные процентные ставки и минимальную стоимость обслуживания. Специальные фильтры помогут отобрать программы с бонусами, кешбэком, возможность расчета за рубежом и другими дополнительными условиями.