Онлайн - заявка на дебетовую карту в Райффайзенбанке

Портал banki.ru — быстрый поиск выгодных финансовых услуг

Наша команда постоянно обновляет информацию об актуальных предложениях банков. Мы собираем все важные сведения, включая величину процентной ставки, стоимость обслуживания продукта, условия бонусной программы и размер кешбэка. Благодаря этому посетители могут оформить дебетовую карту онлайн Райффайзенбанка за считанные минуты. Преимущества сайта стоит рассмотреть более подробно.

Удобный интерфейс

Главный предмет нашей гордости — каталог с сервисом сортировки. Воспользовавшись им, можно сравнить множество программ сотрудничества и выбрать наиболее выгодны вариант. Мы предлагаем и специальные фильтры, позволяющие оставлять в списке только те услуги, которые точно соответствуют ожиданиям потребителя — например, с услугой доставки, зарплатным проектом или возможностью совершения платежей в зарубежных поездках.

Стоит отметить, что сайт корректно отображается на любых компьютерах и мобильных девайсах, независимо от размеров и разрешения их экранов. Кроме того, он совместим со всеми популярными операционными системами.

«Досье» на банки

Посетители могут «познакомиться» с финансовым учреждением до подписания договора. Их вниманию представлены следующие сведения:

дата создания;

особенности ведения бизнеса;

основные факты из истории;

позиции в рейтингах устойчивости и качества обслуживания;

отзывы потребителей и комментарии экспертов;

адреса, телефоны и графики работы отделений (на интерактивной карте).

Дополнительная информация

Хотите узнать, как пользоваться расчетными инструментами за границей? Какие дополнительные услуги доступны клиентам банков? Можно ли подключить зарплатный проект или социальную помощь? Как пользоваться средствами, возвращенными по программе кешбэка? Ответы на такие вопросы вы найдете в статьях, опубликованных на портале banki.ru. Здесь также представлены рыночные обзоры и ответы на часто задаваемые вопросы, которые также облегчают выбор.

Бесплатные консультации

Нужно получить еще больше сведений? Обращайтесь к нашим специалистам, которые подробно расскажут об особенностях каждого платежного инструмента. Мы также регулярно проводим онлайн-встречи с представителями российского финансового рынка — руководителями подразделений, независимыми экспертами и сотрудниками известных компаний.