Онлайн - заявка на дебетовую карту в Сбербанке России

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|150
|есть
|
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Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|450 - 750
|есть
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|4 900
|есть
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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Преимущества безналичного расчета
Сегодня вовсе не обязательно носить с собой кошелек, туго набитый купюрами — всегда можно оформить дебетовую карту онлайн Сбербанка России. Она позволяет накапливать деньги, а также рассчитываться при покупках в супермаркетах, салонах красоты, автомастерских, интернет-магазинах и крупных торговых площадках. С ее достоинствами стоит ознакомиться более подробно.
Почему именно «пластик»?
Главный аргумент в пользу платежного средства — удобство. Не нужно пересчитывать средства и ждать сдачи — достаточно потратить несколько секунд и ввести PIN-код. Кроме того, значительно уменьшается вероятность забыть деньги дома. Проблем с расчетами не возникнет — статистика показывает, что больше половины российских предприятий использует POS-терминалы. Даже если возникнет потребность в наличных, достаточно будет потратить несколько минут на работу с банкоматом.
Преимуществами финансового инструмента также следует назвать:
Что нужно знать перед оформлением?
Важнейший показатель — стоимость обслуживания банковского продукта. Она может быть нулевой или малозначительной, однако это не касается премиальных версий. Их владельцы оплачивают до 2–4 тысяч рублей в месяц, что можно назвать значительной суммой. Однако и такие расходы можно аннулировать, если точно следовать условиям соглашения. Чаще всего банки отменяют плату за выпуск и поддержку платежного средства в следующих случаях:
Еще одна важная часть соглашения — кешбэк. Под этим термином скрывается сервис частичной компенсации расходов. Регулярно просматривая специальные предложения на сайте банка или в специальных буклетах, клиент может получать возмещение до 40–50 % от потраченной суммы. Эти средства накапливаются на отдельном счете и могут быть использованы только для оплаты покупок.