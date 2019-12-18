Онлайн - заявка на дебетовую карту в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 150 есть
  • другое
нет 450 - 750 есть
  • другое
нет 4 900 есть
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Оперативность и забота
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Вечером потеряла заграницей карту, нашедший обратился через соц сети и заблокировал её. Уже утром я получила емейл от Банка с контактами нашедшего😊 вечером после получения карты я... Весь отзыв
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Преимущества безналичного расчета

Сегодня вовсе не обязательно носить с собой кошелек, туго набитый купюрами — всегда можно оформить дебетовую карту онлайн Сбербанка России. Она позволяет накапливать деньги, а также рассчитываться при покупках в супермаркетах, салонах красоты, автомастерских, интернет-магазинах и крупных торговых площадках. С ее достоинствами стоит ознакомиться более подробно.

Почему именно «пластик»?

Главный аргумент в пользу платежного средства — удобство. Не нужно пересчитывать средства и ждать сдачи — достаточно потратить несколько секунд и ввести PIN-код. Кроме того, значительно уменьшается вероятность забыть деньги дома. Проблем с расчетами не возникнет — статистика показывает, что больше половины российских предприятий использует POS-терминалы. Даже если возникнет потребность в наличных, достаточно будет потратить несколько минут на работу с банкоматом.

Преимуществами финансового инструмента также следует назвать:

  • безопасность — вероятность потери средств в результате кражи или мошенничества многократно уменьшается;
  • выгоду — клиент получает доход, аналогичный выплатам по текущему депозиту (до 8,5 %);
  • возможность подключения дополнительных услуг, включая срочные депозиты, кредитные линии и прочие.

    • Что нужно знать перед оформлением?

    Важнейший показатель — стоимость обслуживания банковского продукта. Она может быть нулевой или малозначительной, однако это не касается премиальных версий. Их владельцы оплачивают до 2–4 тысяч рублей в месяц, что можно назвать значительной суммой. Однако и такие расходы можно аннулировать, если точно следовать условиям соглашения. Чаще всего банки отменяют плату за выпуск и поддержку платежного средства в следующих случаях:

  • при сохранении определенного остатка на счету;
  • при регулярном совершении больших покупок;
  • при сотрудничестве с партнерами компании и участии в бонусных программах;
  • при использовании мобильного приложения;
  • при подключении дополнительных услуг.

    • Еще одна важная часть соглашения — кешбэк. Под этим термином скрывается сервис частичной компенсации расходов. Регулярно просматривая специальные предложения на сайте банка или в специальных буклетах, клиент может получать возмещение до 40–50 % от потраченной суммы. Эти средства накапливаются на отдельном счете и могут быть использованы только для оплаты покупок.

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