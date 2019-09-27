Онлайн - заявка на дебетовую карту в ЮниКредит Банке

Банк: ЮниКредит Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Gold
 7% 0 - 2 988 нет
  • для путешествий
Mastercard World
 до 6,5% 0 - 2 988 до 20% нет
8 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый лучший оператор на свете
Оценка: 5 Проверяется
Сегодня 27.09.2019 я обратился в тинькофф банк по онлайн звонку и посли длительных мучений с недооператорами я нарвался на это чудо этот супер оператор ответил мне очень вежливо он... Весь отзыв
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Интересные факты о банковских платежных инструментах

Мы привыкли пользоваться финансовыми услугами на каждом шагу. Сделать покупки в магазине? Занять деньги или одолжить другу? Получить зарплату? Для сотни вопросов есть единственный ответ. При оформлении дебетовой карты онлайн ЮниКредит Банка вам предоставляется полная свобода действий. Перед подачей заявки стоит получше ознакомиться с таким расчетным средством.

1. Источник дополнительного дохода

Клиент финансовой организации может получать немалую прибыль от хранения и использования денег. Прежде всего, речь идет о процентных начислениях по текущему депозиту, которые достигают 7–8,5 % годовых. Второй источник выгоды — кешбэк. Этот сервис позволяет компенсировать часть потраченной суммы — вплоть до 40–50 % при сотрудничестве с партнерами банка.

2. Множество привилегий

Российские финучреждения нередко заключают соглашения с другими представителями крупного бизнеса — авиалиниями, сетями магазинов, отелями, турагентствами и прочими компаниями. Благодаря этому потребителям предоставляются:

  • скидки;
  • расширенные программы обслуживания;
  • подарки;
  • бесплатный доступ в VIP-зоны аэропортов и бизнес-центров;
  • круглосуточный консьерж-сервис.

    • Есть два способа получения таких преимуществ — накопление достаточного количества баллов или приобретение премиального банковского продукта. Стоит понимать, что во втором случае стоимость обслуживания может достигать 1–3 тысяч рублей в месяц.

    3. Не выходя из дома

    Современные технологии упрощают получение расчетного средства. Больше не нужно идти в ближайшее отделение банка и часами ждать в очереди. Достаточно зарегистрироваться на сайте и заполнить несложную форму. Для этого потребуются только паспорт и любое электронное устройство, имеющее доступ к интернету. Вся процедура, включая выбор подходящих услуг и звонок менеджера компании, займет не больше часа. После этого останется только заказать курьерскую доставку или выбрать оптимальное время посещения офиса.

    4. Удобный выбор

    Для поиска подходящих вариантов также не потребуется тратить много времени. Портал banki.ru предлагает посетителям каталог с сервисом сортировки. Достаточно сделать всего несколько кликов, чтобы увидеть максимальные процентные ставки и минимальную стоимость обслуживания. Специальные фильтры помогут отобрать программы с бонусами, кешбэком, возможность расчета за рубежом и другими дополнительными условиями.

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