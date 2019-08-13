Онлайн - заявка на дебетовую карту в Хоум Кредит Банке

Пять преимуществ электронных платежных инструментов

Современные технологии позволяют оформить дебетовую карту онлайн Хоум Кредит Банка, получив удобное расчетное средство. Ее принимают любые предприятия, использующие POS-терминалы — статистика показывает, что они составляют более половины российского бизнеса. Она также позволяет снимать наличные с помощью банкомата. Ее дополнительные плюсы мы рассмотрим более подробно.

Универсальность

Платежные системы VISA и MasterCard действуют более чем в 200 странах мира. Это делает зарубежные поездки по-настоящему удобными. Больше не нужно брать огромное количество купюр, подвергаясь риску ограбления. Достаточно положить в кошелек небольшой кусочек пластика, который предоставит доступ к банковскому счету в любой момент.

Безопасность

Платежный инструмент позволяет не беспокоиться о сохранности денег. Используя его для оплаты товаров и услуг, вы не демонстрируете свое благосостояние окружающим. Кроме того, его кража практически бесполезна для злоумышленников. За несколько часов или дней, которые потребуются опытному мошеннику для обхода всех уровней защиты, клиент успеет позвонить на горячую линию и своевременно заблокировать счет.

Выгодные условия

Вовсе не обязательно просто накапливать деньги — можно получать прибыль! Во многих программах предусмотрены процентные выплаты в размере 5–8 % годовых. Они помогают приумножать богатство, не прикладывая каких-либо усилий.

Еще один источник дохода — кешбэк. Под этим термином скрывается компенсация части расходов. Средства накапливаются на отдельном счету и могут использоваться для расчетов с магазинами, салонами красоты, турагентствами и другими предприятиями, участвующими в проекте. Размер возмещения варьируется от 1–2 % в обычных условиях до 30–50 % при участии в маркетинговых акциях и других мероприятиях.

Дополнительные услуги

Расчетное средство служит универсальным ключом доступа к счету. Оно может использоваться для управления:

депозитами;

кредитной линией или овердрафтом;

международными платежами;

автоматическим пополнением мобильных и других телекоммуникационных счетов;

зарплатными проектами.

Быстрое оформление

Воспользовавшись порталом banki.ru, можно выбрать подходящую программу сотрудничества всего за 10–15 минут. Формальности также не отнимут много времени — обычно они отнимают не больше одного рабочего дня. Для получения финансового инструмента вовсе не обязательно покидать дом — многие компании предлагают услугу курьерской доставки.