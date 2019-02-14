Пенсионный
Нальчик,
Нальчик вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
30 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|180 дней
|от 1 000 ₽
|4,25
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
3 266
Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
- Адрес
- 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
- ОГРН
- 1020700000496
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нальчик
- Телефоны
-
(86622) 44-05-34
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|Капитальный
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