Счастливая монета!!!
Газэнергобанк,
Газэнергобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,02%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 188 378 ₽
Ставка
4,02%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|3,21
|от 100 000 ₽
|3,81
|от 700 000 ₽
|3,98
|от 3 000 000 ₽
|4
|от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|4,02
|1080 дней
|от 300 $ до 3 000 000 $
|0,6
|1080 дней
|от 300 € до 2 000 000 €
|0,26
всего пять периодов начисления процентов:
- в течение первых четырех периодов (по 90 дней) проценты, в зависимости от суммы, начисляются по ставкам 3,75-4,75% (от 10 000 рублей), 4-7% (от 100 000 рублей), 4,5-7,5% (от 700 000 рублей), 4,5-7,5% (от 3 000 000 рублей), 4,5-7,75% (от 10 000 000 рублей), 0,5-1% (от 300 долларов), 0,15-0,35% (от 300 евро);
- в течение последнего периода (361-1080 дней) - по ставке 3% в рублях (от 10 000 рублей - 2,75%) , 0,5% в долларах и 0,25% в евро;
- указаны средние годовые ставки за полный срок хранения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75% в рублях)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!!» в 45 городах России
4 297
Справочная информация
АО «Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк»
- Адрес
- 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4
- ОГРН
- 1024000000210
- Сайт
- www.gebank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
8 800 700-3000 — единая справочная служба(4842) 55-77-55
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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