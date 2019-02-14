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Классический

Солидарность,

Солидарность вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,60%
Сумма
от 200 $
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
2 168 $
Ставка
3,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
181 день 395 дней 750 дней 1100 дней
от 200 $ 1,85 3,1 3 3,2
от 5 000 $ 2 3,3 3,25 3,4
от 20 000 $ 2,5 3,5 3,55 3,6
181 день 395 дней 750 дней 1100 дней
от 200 € 0,1 0,6 0,7 0,8
от 5 000 € 0,3 0,8 0,9 1
от 20 000 € 0,5 1 1,1 1,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 18 городах России
2 860
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 5
Банкоматы 8
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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