Классический
Солидарность,
Солидарность вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,60%
Сумма
от 200 $
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 168 $
Ставка
3,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|181 день
|395 дней
|750 дней
|1100 дней
|от 200 $
|1,85
|3,1
|3
|3,2
|от 5 000 $
|2
|3,3
|3,25
|3,4
|от 20 000 $
|2,5
|3,5
|3,55
|3,6
|181 день
|395 дней
|750 дней
|1100 дней
|от 200 €
|0,1
|0,6
|0,7
|0,8
|от 5 000 €
|0,3
|0,8
|0,9
|1
|от 20 000 €
|0,5
|1
|1,1
|1,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 18 городах России
2 860
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 203-44-44(846) 379-78-78
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по вкладам
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