Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты возможно открытие карты (выпуск и обслуживание - по тарифам банка) Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 367 дней - по ставке 0,01%, с 367-го дня - в размере 1/2 ставки по вкладу, с 734-го дня - в размере 2/3 ставки по вкладу Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 12:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.