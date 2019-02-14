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Классический

Банк Раунд,

Банк Раунд вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
164 827
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 50 000 ₽ 6,75 7 6,4 5,75
от 1 400 000 ₽ 6,9 7,25 6,75 5,85
от 3 000 000 ₽ 7 7,4 6,95 6
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 2 000 $ 1,15 1,25
от 50 000 $ 0,55 1,05 1,35 1,45
от 100 000 $ 0,65 1,4 1,7 1,8
от 500 000 $ 0,75 1,5 1,8 1,9
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 50 000 € 0,15 0,15
от 200 000 € 0,2 0,2
от 500 000 € 0,3 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
возможно открытие карты (выпуск и обслуживание - по тарифам банка)
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 367 дней - по ставке 0,01%, с 367-го дня - в размере 1/2 ставки по вкладу, с 734-го дня - в размере 2/3 ставки по вкладу

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
13 738
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Справочная информация
ООО «Банк Раунд»
Адрес
125047, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
Сайт
www.round.ru
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Телефоны
(495) 980-19-24

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