Пополняемый — Пенсионный
БыстроБанк,
БыстроБанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
116 ₽
Ставка
5,5%
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Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
731 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|731 день
|от 1 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- общая сумма дополнительных взносов не может превышать 100-кратный размер средств на вкладе на начало дня, следующего за днем внесения вклада, но не более 5 000 000 рублей;
- в течение первых 365 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
до 50% от суммы всех поступлений на вклад
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- 1-30 дней - 0,5% годовых+бонус;
- 31-365 дней - 1,5% годовых+бонус;
- 366-730 дней - 5,5% годовых+бонус
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- +2 п.п. в рамках бонуса «Юбилейный»;
- +0,5 п.п. для вкладчиков, получающих пенсию на счет "Пенсионный"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.03.2019 15:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый — Пенсионный» в 29 городах России
32
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- ОГРН
- 1021800001508
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 333-22-65 — единая справочная служба
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